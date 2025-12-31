房屋局盘点2025年工作 公屋轮候时间降一年 打击滥用公屋省96亿

今日是除夕，是2025年的最后一天。房屋局局长何永贤在社交平台发布影片，回顾房屋局的2025年的工作，多项措施渐见成效。

在影片中见到，公营房屋供应扭转了公营房屋供应头轻尾重的问题，今年落成了超过23,000个公营房屋单位，当中9000个是公屋单位，多条新落成公共屋邨入伙；居屋单位多达10,600个，还有3500个绿置居单位，为市民提供更健康的房屋阶梯。

同时，房屋局亦公布了马头围邨和西环邨的重建计划建议方案，两个屋邨重建后，单位数量分别上升近一倍及逾七成。

接著，影片还提到今届特区政府上任前一般申请者的公屋轮候时间为6.1年，今年一般申请者的公屋综合轮候时间低见5.1年，下降了整整一年。入住简约公屋的申请者轮候时间更短至3.1年，轮候队伍明显在消化当中。

房屋局亦提交了两个法案，其中《2025年房屋（修订）条例》加强打击滥用公屋；《简朴房条例》规管分间单位标准，为社会逐步淘汰劣质「㓥房」。

房屋局的工作还包括，继续打击滥用公屋，上任至今节省约96亿元；收紧富户政策，促进公屋流转，鼓励上进上流；努力落成简约公屋项目，其中牛头角彩兴路项目打破香港高层建筑最快兴建纪录；持续落成过渡性房屋达19600个，并在宏福苑重大火灾中，发挥应急支援的作用；另外，房屋局亦推动建筑科技，包括机械人、智慧项目管理、智慧物业管理的应用，并举办了首个「共筑．智能峰会」，吸引超过15个国家和城市的官员、业界人士和学者逾1400人次参与；在秉持「共筑．幸福」理念方面，由2023年至今年底，共完成了47条屋邨的美化和绿化工程；将「共筑．创业家」计划升级成「2.0」，广邀商界朋友参与，为创业青年提供免租空间达60多个，一起支持青年追梦。

