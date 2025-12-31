天文台｜除夕夜19℃下倒数 冷锋元旦杀到 日夜温差达6℃ 周五、周六低见12℃

新一年将至，今日是（31日）除夕夜，相信今晚会有不少市民外出倒数迎新年。天文台表示，一股清劲至强风程度的偏东气流正影响广东沿岸，同时，一道云带覆盖该区。本港地区下午部分时间有阳光，今晚大致多云，吹和缓至清劲偏东风，离岸间中吹强风，气温介乎19至21度。按自动分区天气预报显示，午夜倒数仍有19度，相信无须厚外套出动。

元旦风大转凉 随后数日气温显著下降

天文台预测，元旦日（1月1日）大致多云，短暂时间有阳光，风势颇大，晚上转吹北风，气温约16至22度。一道冷锋会在元旦稍后横过沿岸地区，受随后的冬季季候风影响，该区北风增强，随后一两日气温显著下降，周五、周六最低气温约12度，按元旦日当日最高气温22度计算，一夜之间气温跌10度。

星期五及星期六日夜温差较大

据天文台9天天气预测，星期五及星期六（1月2日及3日）气温显著下降，天气转冷，周五气温介乎12至17度，周六最高气温略有回升至18度。按自动分区天气预报显示，周五(2日)当日打鼓岭气温低见8度，而翌日气温进一步下跌至6度，随后星期日1月4日至9日气温稍微上升，最低温低约13、14度，最高温度为19、20度。

2025年首年11月及12月未发寒冷天气警告

天文台早前发布《新年初始，寒潮写序》的天气随笔，元旦后一两日（1月2至3日）本港市区的最低气温下降至11、12度左右，新界部分地区严寒，风寒效应亦会较为明显。根据目前预测，天文台可能需要发出入冬以来首个寒冷天气警告。换言之，2025年是天文台自1999年设立寒冷天气警告以来，首次在11月及12月内没有寒冷天气警告生效。

展望下周初至中期，干燥的季候风补充持续影响广东，该区早上天气仍然相当清凉，普遍晴朗，内陆地区日夜温差颇大。

