两地产公司董事认月付6500元贿美联代理购客户资料 官斥：摧毁客户私人权益 影响美联商誉 3人还柙候惩

两名「嘉诚地产」董事2022年向中间人及「美联物业」代理经纪月付6500元，购入「美联」客户资料。两名董事早前认串谋使代理人接受利益罪，代理经纪则否认有犯罪或不诚实意图而取用电脑等两罪受审。李官今（31日）早在沙田裁判法院裁决时指，外泄的资料有其特定代号浮水印，直斥他摧毁客户的私人权益，外泄客户资料影响「美联」的商誉，终裁定他两罪成。李官将案件押后至明年1月15日判刑，待取3名被告的背景报告，期间还押候惩。

李官裁决时，引述徐姓时任美联见习人员的供词，指被告江家成用其帐户登录资料库时，徐会在旁学习实际操作，惟不会趁江不在时偷用及将密码分享予他人。时任持牌地产代理亦供称，仅使用江的帐户登录一次以核对粮单，当时江在旁。李官认为，江的个人帐户密码等属个人资料，两名证人亦表示只有江在旁时才极有限度使用其帐户，没有证据显示他人曾偷用，故不认为江的帐户密码有被泄漏的风险。

李官续指，每名「美联」地产代理以帐户登录资料库时，页面会显示其独特的英文代号作浮水印。江在2022年6月7日大量且频密地翻查资料库的楼宇业主资料，同日便有305个资料发布到「嘉诚地产」董事所在的WhatsApp群组，当中的截图页面更显示江的浮水印代号。

李官另称，「美联」曾接获两名客户的投诉，包括大埔宏福苑及太湖物业的业主，均称接获「嘉诚地产」来电询问是否要放售楼盘，惟两名业主仅将楼盘给予「美联」放售，故向「美联」投诉遭泄漏资料，调查后发现江曾翻查过该两个物业的资料。李官综合以上证据，认为案件不可能属巧合，明显是江用电脑翻查「美联」资料库的资料后，将资料提供予「嘉诚地产」，以换取个人金钱得益，裁定江串谋使代理人接受利益罪成。

李官直指，资料库的客户资料属机密资料，「美联」不允许他人将资料外泄。江的举动不但摧毁客户的私人权益，向外泄「美联」客户资料更会影响客户对「美联」的观感，影响商誉。江身为地产代理，必然知道保密客户资料的重要性及外泄的后果，惟江使用帐户不诚实从电脑取得资料后泄漏予「嘉诚地产」，其行为超越「美联」授权予江的权限，终裁定他有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪成。

首被告江家成的代表求情指，江现年27岁，没有刑事定罪纪录，本案有机会令江的地产经纪牌照受影响，日后或不能再继续从事地产行业，望法庭念涉案金额仅约3.2万元而轻判。

次被告唐稀尔早前认罪，辩方今求情指，唐转为污点证人，反映其真诚悔意，法庭接纳唐证供，亦协助控方成功检控。唐受信任的上司唆摆下犯下本案，本案有机会令唐的地产经纪牌照受影响，望法庭念唐对本案的贡献而轻判，冀法庭先索取社会服务令报告。

第三被告周霆锋早前认罪，辩方今求情指，周大风险面对停牌及钉牌的局面，周在地产行业用了多年时间经营，此局面对他造成极大打击。周的上司女儿提出犯下本案，周仅属附和的角色，并非实际能做决策的人。周与妻子现时育有初生女儿，亦要照顾年迈的亲人，望法庭先为周索取背景及社会服务令报告，或考虑以缓刑方式处理。

3名被告依次为，27岁美联物业地产代理江家成、同为嘉诚地产董事兼股东的31岁唐稀尔及42岁周霆锋，同被控串谋使代理人接受利益罪。控罪指，他们与李佩融于2022年5月6日至10月2日期间，在香港一同串谋和与一个称为「B仔」的人串谋，使作为代理人的江家成，从唐稀尔和周霆锋等人接受约32,500元的馈赠、贷款、费用、报酬或佣金，以协助该等人士或嘉诚地产获取美联物业的客户资料。

江另被控有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪。控罪指，他于同年5月3日至9月15日期间，在美联物业沙田置富第一城的分行，以不诚实地获益的目的取用美联物业管理的电脑。

案件编号：STCC1754/2025

法庭记者：黄巧儿

