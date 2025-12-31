除夕倒数2026．持续更新︱中环首办跨年倒数 8大厦外墙光影表演迎新年

【除夕倒数2026/除夕烟花/跨年/倒数/旅发局】今晚（31日）是除夕夜，因应宏福苑火灾，政府取消除夕跨年烟花汇演。旅发局改为在中环遮打道行人专用区举办「光影汇．中环」，亦会以巨型倒数时钟以及光影图案，与大众一起倒数，迎接2026年。《星岛头条》全程直击中环光影汇演现场盛况，与读者一同迈向新一年！

【19:06】港铁表示，为配合人潮管制措施，中环站「L」、「 J1」、「H」出口封闭，呼吁乘客使用其他出入口。相关车站出入口安排会不时变动，以配合现场情况及最新人流管理安排，大家可留意港铁 MTR Mobile 的 Traffic News 公布的最新资讯。

【18:00】为配合旅发局跨年倒数活动，中环遮打道一带开始封路。

Air Supply登场表演

旅发局早前公布，中环除夕跨年倒数，国际殿堂级组合Air Supply会瞩目登场，连同本地歌手冯允谦和云浩影现场献唱。同场还有儿童合唱团及警察银乐队参与。参与「光影汇．中环」的8幢建筑物外墙，亦会以巨型倒数时钟以及光影图案，与大众一起倒数，并上演长约3分钟，以「新希望、新开始」为主题的光影表演，向现场及全球观众送上祝福，一同迈进新一年。

日期：2025年12月31日晚上11时30分至2026年1月1日凌晨12时10分

地点：中环遮打道行人专用区

除夕倒数2026交通详情：

港铁：

本地铁路线

12月31日（除夕）：下午3时起，分阶段加密班次，并在其他时段因应乘客需求加强服务。

通宵服务：港岛线、荃湾线、观塘线、将军澳线（北角至宝琳段及调景岭至康城段）、南港岛线、东涌线、东铁线（金钟至上水段）、屯马线会通宵行驶。

东铁线

12月31日（除夕）：往罗湖及落马洲站的列车不设通宵服务。

12月31日（除夕）：东铁线往罗湖的尾班车将于元旦日凌晨12时56分由金钟开出，往金钟的尾班车则将于凌晨2时30分由罗湖开出。往落马洲站列车则维持原有服务。

机场快线

12月31日及1月1日：晚上延长服务时间，尾班车较晚由博览馆站开出，便利在亚洲国际博览馆参加活动的乘客。

高速铁路（香港段）

12月20日至1月3日（周末、除夕及部分公众假期）：每日最多加开13对来往「香港西九龙站」及「福田站」的班次。

屯马线

12月31日（除夕）：为配合启德体育园跨年演唱会，午夜后散场时段将加强服务。

轻铁

12月31日（除夕）：7条路线（505、507、610、614P、615P、706及751）将通宵行驶。

港铁巴士

12月31日（除夕）：3条路线（506、K51及K54A）将延长服务时间。

巴士：

公共巴士

11条特别巴士路线（九巴第N43、N64P、N71、N243、N272及N276号线；城巴第NB3、R11及R22号线；屿巴第NB2号线；及过海路线第976S号线）将会于元旦日凌晨提供特别巴士服务。

18条九巴路线、2条屿巴路线及3条过海巴士路线会加强服务或延长服务时间。

九龙及新界区内有共8条专线小巴路线会延长服务时间

城巴机场快线 A28X 于元旦日（2026年1月1日）加强服务，助将军澳及日出康城居民前往机场搭早机外游；城巴深圳湾及香园围口岸路线亦将提供最密5分钟的班次服务，更方便乘客跨境出行。

跨境巴士

跨境巴士服务营办商会于元旦日凌晨时段提供往来深圳湾口岸的服务。

落马洲／皇岗口岸短途跨境巴士服务方面，亦会因应乘客需求情况加强服务。

佐敦至皇岗口岸的短途跨境巴士服务（北行方向）在除夕夜位于中港码头巴士总站的中途站点将会延长服务时间至翌日凌晨2时30分。

罗湖口岸及深圳湾口岸服务时间

（一）罗湖口岸（旅客清关服务延长至元旦日凌晨二时）

港铁东铁线会相应延长服务时间，由金钟往罗湖方向的尾班车会延后至凌晨零时五十六分开出；

（二）落马洲／皇岗口岸（如常24小时通关）

旅客可乘搭港铁东铁线或其他公共交通工具前往上水，转乘专营巴士第N73号线前往落马洲（新田）公共运输交汇处，再乘搭落马洲—皇岗过境穿梭巴士（皇巴）返回内地；

营办商亦会加强落马洲／皇岗口岸短途跨境巴士和皇巴服务，以应对跨境人流高峰；

（三）深圳湾口岸（旅客及客车清关服务改为24小时运作）

专营巴士营办商会于凌晨时段营运第NB2和NB3号两条特别巴士路线，分别提供往返元朗／天水围和往返屯门的服务。旅客亦可乘搭港铁屯马线往元朗站／天水围站和屯门站，分别转乘第NB2和NB3号线前往深圳湾口岸；

粤港两地政府亦已增发跨境巴士特别加班配额，以提供通宵服务；及

（四）港珠澳大桥香港口岸（如常24小时通关）

有需要时会增加港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）的班次。

元旦日日间及内地长周末期间（1月1日至4日）