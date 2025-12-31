Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

1950至1976年出生人士明起可参与大肠癌筛查计划  去年约3800人透过筛查确诊

社会
更新时间：11:49 2025-12-31 HKT
发布时间：11:49 2025-12-31 HKT

衞生署宣布，1950至1976年出生的香港居民，将于明日(1月1日)起符合资格参加政府资助的大肠癌筛查计划。

衞生署指，截至今年11月底，今年新增的参与人数已超过6万6000人，总参与人数超过57万9000名。15%的大便免疫化学测试结果呈阳性，其中约4万5000人（7.9%）在接受大肠镜检查后确诊大肠腺瘤，约3800人（0.7%）确诊大肠癌。分析显示，在计划下筛查出确诊患上大肠癌的个案中，超过五成属早期阶段，显示筛查的有效性。

衞生署指，截至今年11月底，今年新增的参与人数已超过6万6000人，总参与人数超过57万9000名。政府新闻处资料图片
衞生署指，截至今年11月底，今年新增的参与人数已超过6万6000人，总参与人数超过57万9000名。政府新闻处资料图片
1950至1976年出生的香港居民，将于明日(1月1日)起符合资格参加政府资助的大肠癌筛查计划。衞生署大肠癌筛查先导计划网页图片
1950至1976年出生的香港居民，将于明日(1月1日)起符合资格参加政府资助的大肠癌筛查计划。衞生署大肠癌筛查先导计划网页图片

大肠镜检查收取不多于1000元额外费用

目前，有超过1200名基层医疗医生在约2300个诊所提供服务，并有260名大肠镜医生参与计划，于约790个诊所进行检查。在提供大肠镜检查基本服务时，大肠镜医生只可向参加者收取不多于1,000元的额外费用。超过70%的服务地点不会就大肠镜检查或切除瘜肉收取额外费用。

衞生署衞生防护中心总监徐乐坚表示，大肠癌是本港第三常见的癌症，亦是本港致命癌症中的第二位。在2023年，本港录得5467宗大肠癌新症，占所有癌症新症的14.4%。大肠癌筛查可及早识别高危人士及无病征患者，让他们能及早接受治疗，显著提高治愈率。此外，在大肠镜检查过程中切除大肠腺瘤，则可避免其演变成癌症。

徐乐坚呼吁合资格人士于50岁开始参加计划，如筛查结果正常，应每两年做一次覆检至75岁为止。另外，实践健康生活亦有助预防大肠癌，包括多做运动、每天吃两份水果和三份蔬菜、保持健康体重、不吸烟和不喝酒。他亦鼓励参加者与合资格亲友一同参与计划。

符合计划资格市民的出生年份于每年年初更新。合资格人士如欲参加计划，须登记加入电子健康系统。详情可浏览电子健康系统网页，或致电3467 6300向申请及咨询中心查询。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
4小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
21小时前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
18小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
14小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
13小时前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
14小时前
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
03:09
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
影视圈
3小时前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
21小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
19小时前
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
时事热话
2025-12-30 11:11 HKT