1950至1976年出生人士明起可参与大肠癌筛查计划  去年约3800人透过筛查确诊

衞生署宣布，1950至1976年出生的香港居民，将于明日(1月1日)起符合资格参加政府资助的大肠癌筛查计划。

衞生署指，截至今年11月底，今年新增的参与人数已超过6万6000人，总参与人数超过57万9000名。15%的大便免疫化学测试结果呈阳性，其中约4万5000人（7.9%）在接受大肠镜检查后确诊大肠腺瘤，约3800人（0.7%）确诊大肠癌。分析显示，在计划下筛查出确诊患上大肠癌的个案中，超过五成属早期阶段，显示筛查的有效性。

衞生署指，截至今年11月底，今年新增的参与人数已超过6万6000人，总参与人数超过57万9000名。政府新闻处资料图片

1950至1976年出生的香港居民，将于明日(1月1日)起符合资格参加政府资助的大肠癌筛查计划。衞生署大肠癌筛查先导计划网页图片

大肠镜检查收取不多于1000元额外费用

目前，有超过1200名基层医疗医生在约2300个诊所提供服务，并有260名大肠镜医生参与计划，于约790个诊所进行检查。在提供大肠镜检查基本服务时，大肠镜医生只可向参加者收取不多于1,000元的额外费用。超过70%的服务地点不会就大肠镜检查或切除瘜肉收取额外费用。

衞生署衞生防护中心总监徐乐坚表示，大肠癌是本港第三常见的癌症，亦是本港致命癌症中的第二位。在2023年，本港录得5467宗大肠癌新症，占所有癌症新症的14.4%。大肠癌筛查可及早识别高危人士及无病征患者，让他们能及早接受治疗，显著提高治愈率。此外，在大肠镜检查过程中切除大肠腺瘤，则可避免其演变成癌症。

徐乐坚呼吁合资格人士于50岁开始参加计划，如筛查结果正常，应每两年做一次覆检至75岁为止。另外，实践健康生活亦有助预防大肠癌，包括多做运动、每天吃两份水果和三份蔬菜、保持健康体重、不吸烟和不喝酒。他亦鼓励参加者与合资格亲友一同参与计划。

符合计划资格市民的出生年份于每年年初更新。合资格人士如欲参加计划，须登记加入电子健康系统。详情可浏览电子健康系统网页，或致电3467 6300向申请及咨询中心查询。