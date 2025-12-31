公营医疗服务收费改革明日实施 柏金逊症患者：每年诊金将由2000元暴增至6250元

公营医疗服务收费改革明日实施，急症室收费加价至400元，危殆及危急病人可获豁免；普通科门诊、专科门诊、处方药物及住院费用等亦同步调整。《星岛》向本港13间私家医院查询，元旦后会否调整门诊及/或急症室收费，10间回复指无计划加价。有病人组织认为，政府需留意新收费对「夹心阶层」的影响。有柏金逊症患者称，加价后，每年诊金将由2000元暴增至6250元，令她生活百上加斤。

10间私家医院回复无计划加价

本港现有13间私家医院，均设24小时门诊及/或急症服务，收费视乎时段、严重程度等因素，由270元至2400元不等。港安医院、仁安医院、播道医院、浸信会医院、圣德肋撒医院、嘉诺撒医院、港怡医院、养和医院及圣保禄医院回复本报查询指，无计划调整收费。

社区组织协会干事彭鸿昌表示，需密切留意公院加价新收费对「夹心阶层」的影响，认为政府应分析新收费实施后，市民在私人市场求医的情况，帮助日后更精准制定政策，「例如有多少市民向私营医疗机构求诊，是前往大型机构还是私家诊所，时段是日间还是夜间」。

病人刘女士靠积蓄维生 未知悉医疗费用加价

另外，专科门诊收费将由首次诊症135元、其后每次诊症80元，划一增至250元。现年67岁、患有柏金逊症的刘女士表示，从记者告知才得悉新收费详情。她表示，与未满60岁的丈夫，现居粉岭一个自置居屋单位，近月深受家庭经济问题困扰，无心兼顾其他事务，「丈夫失业后，接手经营外卖店，生意未有起色，接近零收入，要靠积储维生。（医生有否提醒将有新收费？）医生不会讲这些，只会讲病情以及何时覆诊，这很正常，政府医院就是这样」。

柏金逊病人诊金开支暴涨至6250元

医疗开支压力迫在眉睫，单计今年，刘女士曾到脑神经科、骨科、精神科、肠胃科、牙科、耳鼻喉科共6个专科门诊，覆诊及接受物理治疗逾25次。假设明年就诊次数不变，她每年诊金开支，将由现时2000元，暴增至6250元。另她每日需服用至少4种柏金逊症药物，新收费下每项药物20元、以4周为收费单位计算，每年药费将近1千元。

记者透过医管局「医疗费用减免经济审查计算程式」初步评估，刘女士未符合医疗费用减免的经济准则（资产限额56.2万元）。对此她直言，公院加费如百上加斤，亦只能无奈接受，「若自行停药，身体会僵硬，更易意外跌倒，没有药，根本不能生存。问人借钱都要看医生，饭可以食少碗，但药不能食少粒」。她形容柏金逊症患者像「边缘人」，冀政府调低专科门诊加价幅度。

全港13间私人医院门诊及/或急症服务收费：

香港中文大学医院 （沙田泽祥街9号）

诊症时间/ 诊症费 （稳定）/ 诊症费 （严重）/ 诊症费 （危重；首30分钟)

星期一至星期五 08:00-17:59 / $400 / $800 / $1,600

星期一至星期五 18:00-21:59 / $550 / $950 / $1,750

星期一至星期五 22:00-07:59 / $1,200 /$1,600 / $2,400

星期六 08:00-12:59 / $400 / $800 / $1,600

星期六 13:00-21:59 / $550 / $950 / $1,750

星期六 22:00-07:59 / $1,200 / $1,600 / $2,400

星期日及公众假期08:00-21:59 / $550 / $950 / $1,750

星期日及公众假期 22:00-07:59 / $1,200 / $1,600 / $2,400

长公众假期或恶劣天气 08:00-21:59 / $700 / $1,100 / $1,900

长公众假期或恶劣天气 22:00-07:59 / $1,200 / $1,600 / $2,400

香港港安医院 – 荃湾 （荃湾荃景围199号）

服务/ 时段 / 收费

一般门诊/ 星期一至四 09:00 - 20:30 / $270

一般门诊/ 星期五 09:00 - 17:00 / $270

一般门诊 / 星期日 09:00 - 16:30 / $270

急诊中心 / 星期一至五08:00 - 19:59 / $480

急诊中心 / 星期一至五20:00 - 23:59/ $800

急诊中心/ 星期一至五 00:00 - 07:59 / $950

急诊中心 / 星期六、日及公众假期08:00 - 23:59/ $800

急诊中心 / 星期六、日及公众假期00:00 - 07:59 / $950

仁安医院 （沙田大围富健街18号）

急症门诊中心诊症时段/ 收费/年满60岁长者收费

星期一至五 08:00 - 08:59/$700/$620

星期一至五 09:00 - 17:59/$420/$370

星期一至五 18:00 - 21:59/$900/$800

星期一至五 22:00 - 01:59/$1,100/ $970

星期一至五 02:00 - 07:59/ $1,500/ $1,380

星期六 08:00 - 08:59 / $700 /$620

星期六 09:00 - 12:59 / $450 /$390

星期六 13:00 - 17:59 / $600 / $530

星期六 18:00 - 21:59 / $900 / $800

星期六 22:00 - 01:59 / $1,100 / $970

星期六 02:00 - 07:59 / $1,500 / $1,380

星期日及公众假期 08:00 - 08:59 / $700 / $620

星期日及公众假期 09:00 - 17:59 / $600 / $530

星期日及公众假期 18:00 - 21:59 / $900 / $800

星期日及公众假期 22:00 - 01:59 / $1,100 / $970

星期日及公众假期 02:00 - 07:59 / $1,500 / $1380

长公众假期 08:00 - 17:59 / $800 / $710

长公众假期 18:00 - 01:59 / $1,100 / $970

长公众假期 02:00 - 07:59 / $1,500 / $1,380

播道医院 （亚皆老街222号）

服务/ 时段 / 诊金 / 诊金（年满65岁）

全科门诊 / 星期一至六/ $285 / $257

全科门诊/ 星期日及公众假期，农历新年假期除外/ $395 / $356

全科门诊/ 当悬挂黑色暴雨警告、八号或更高台风讯号/ $395 / $356

（由2025年12月1日至2026年3月31日期间，于星期一至六5pm-9pm内使用全科门诊服务，可获诊症连药费全单$60元减免优惠）

香港浸信会医院 （窝打老道 222 号）

24小时门诊/ 诊费

星期一至五08:00-18:00/ $400

星期一至五18:00-22:00/ $700

星期一至五 22:00-08:00 / $1000

星期六 08:00-13:00 / $400

星期六 13:00-22:00 /$700

星期六 22:00-08:00 / $1000

星期日及公众假期 08:00-22:00/ $700

星期日及公众假期 22:00-08:00 / $1000

宝血医院（明爱） （深水埗青山道113号）

普通科门诊部 / 收费

星期一至六 08:00-19:59 / $280

星期一至六 20:00-22:00 / $390

星期日、公众假期、八号或以上台风信号及黑色暴雨警告 / $390

(65岁以上长者，一律减收20元)

圣德肋撒医院 （太子道327号）

门诊部 / 医生诊症费 (只限驻院医生)

星期一至星期六 08:00-19:59 / $280

星期一至星期六 20:00-07:59 / $430

星期日及公众假期 08:00-19:59 / $350

星期日及公众假期 20:00-07:59/ $470

嘉诺撒医院 （旧山顶道一号）

普通科门诊 / 收费

星期一至星期五 08:00-17:59 / $388

星期一至星期五 18:00-23:59 / $500

星期一至星期五 00:00-07:59 / $700

星期六 08:00-12:59 / $388

星期六 13:00-23:59 / $500

星期六 00:00-07:59 / $700

星期日及公众假期 08:00-23:59 / $500

星期日及公众假期 00:00-07:59 / $700

港怡医院 (黄竹坑南风径1号)

门诊及急诊服务 / 门诊诊金 / 危急个案诊金

星期一至星期五09:00-19:59/ $420 / $1,500

星期一至星期五20:00-23:59/ $600 / $1,500

星期一至星期五00:00-08:59/ $1000 / $1,500

星期六 09:00-12:59/ $420 / $1,500

星期六 13:00-23:59/ $600 / $1,500

星期六 00:00-08:59/ $1000 / $1,500

星期日及公众假期（不适用于连续两日或以上的公众假期) 09:00-19:59/ $600 / $1,500

星期日及公众假期（不适用于连续两日或以上的公众假期） 20:00-08:59/ $1000 / $1,500

香港港安医院 （司徒拔道四十号）

服务/ 时段 / 收费

普通科门诊 / 星期一至五 / $450

普通科门诊 / 星期日及公众假期 /$550

24小时急诊服务/$1,200

养和医院（跑马地山村道二号）

24小时门诊服务 / 医生诊症收费

星期一至星期五08:00-09:00/ $500

星期一至星期五09:00-19:00/ $400

星期一至星期五19:00-00:00/ $500

星期一至星期五00:00-08:00/ $700

星期六08:00-09:00/ $500

星期六09:00-13:00/ $400

星期六13:00-00:00/ $500

星期六00:00-08:00/ $700

星期日及公众假期 08:00-00:00/ $500

星期日及公众假期 00:00-08:00/ $700

明德国际医院 （山顶加列山道 41 号）

服务 / 收费

门诊08:00-20:00 / $590

夜诊20:00-00:00 / $900

凌晨00:00-08:00 / $1000

急症诊症室 (星期日及公众假期) / $800

圣保禄医院 （铜锣湾东院道2号）

二十四小时门诊部（普通科） / 驻院医生收费

星期一至六 08:00-19:59 / $280

星期一至六 20:00-07:59 / $430

星期日及公众假期08:00-19:59 / $350

星期日及公众假期20:00-07:59 / $470

