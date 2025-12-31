除夕│兰桂坊协会指今晚订枱率逾8成 崔定邦料大批内地客涌港庆元旦

因应大埔宏福苑火灾，今年除夕跨年倒数活动取消烟花汇演，但全港仍举办多项跨年倒数活动，包括在中环遮打道行人专用区举行「光影汇」活动等。兰桂坊协会指除夕夜订座率理想达八九成；旅游界料内地旅客今晚会涌来港参与跨年活动，带动消费。

兰桂坊协会总监张素媚今日（31日）在电台节目表示，兰桂坊一向是香港跨年庆祝的热点，部分餐厅今年更推出特别的终极倒数派对，除传统除夕晚餐及套餐外，亦提供高级日式放题，客人可任点任食、畅饮及参与终极游戏，更有机会赢得双人往返北海道机票，以吸引顾客。不少酒吧亦推出特别优惠，除跨年派对外，亦设互动游戏，胜出者可获香槟或美食券，以增添节日刺激感，让年轻顾客在打卡之余享受不同体验。

推出抽奖及早鸟优惠吸客

张素媚指出，今年兰桂坊与旅发局合作推出美食活动，除除夕晚餐优惠外，亦有提供除夕特饮买一送一，并设早鸟优惠鼓励提前订座，以确保人流。她表示至今筹办倒数活动的酒吧及餐厅已有八至九成订座，部分更已满座。她预期遮打道跨年倒数及「光影汇」活动将吸引大量市民及游客到中环一带打卡，并可带动人流在活动后前往兰桂坊继续消费，因此预计今晚气氛将非常热闹，有助提升餐厅及酒吧的营业额。不少食肆及酒吧亦将延长营业时间至凌晨五、六时，甚至清晨八时。

她表示，预计超过七成顾客以本地市民为主，而近年内地客比例亦逐渐增加；另一可喜现象是海外游客回升，亦有欧美长途旅客来港，并以团体形式到兰桂坊消费。

被问及刚过去的圣诞节兰桂坊人流及生意情况，张素媚指出，不少市民选择北上消费或外游度长假，影响今年到兰桂坊庆祝圣诞的气氛，情况较往年淡静。不过，不少餐厅推出提早预订优惠，生意仍有基本保证，圣诞节当晚营业表现不俗。

冀吸引商务及高端客群来港

张素媚补充，今年受宏福苑火灾及北上消费风气影响，整体社会气氛未如理想，连带零售及饮食市道亦受影响。因此，兰桂坊商户在圣诞及除夕定价上趋向保守，部分倒数派对或套餐定价较疫情前更为优惠，并提供更多折扣，期望以人流带动生意额。她亦提到，目前内地旅客消费模式有所改变，不如以往「豪玩、豪食、豪饮」，部分人可能只短暂打卡或饮一杯便离开，因此餐饮业者各出奇谋，提升餐饮及服务质素，以吸引旅客留港消费。



她指出，一般欧美客消费力较高，期望旅发局可积极推动更多商务展览及大型活动，吸引商务及高端客群来港。

崔定邦料今晚会有大批内地旅客来港

旅游促进会总干事崔定邦在同一节目表示，从入境数字可见，来香港过节具国际级号召力，虽然今年无除夕烟火汇演，移师遮打道行人专用区举行跨年倒数活动；不过，维港两岸亦有很多活动有足够号召力，加上游客对旅发局圣诞节庆活动「冬日小镇」评价高，相信能够吸引人流来港。

他指，明日起内地有连续三日公众假期，相信今日傍晚会陆续有内地旅客乘坐高铁、东铁、港珠澳大桥涌入香港参与节庆活动，部分或会留港过夜。

崔定邦表示，节日期间酒店房价一般较平日略高，相信很多酒店今晚最终会爆满，惟今年取消烟花汇演，料会影响海景餐厅生意，及尖东一带酒店的入住率。

相关新闻：除夕倒数好去处2026｜西九跨年音乐会/迪士尼烟花/中环光影汇演/兰桂坊 即睇封路及通宵交通安排

