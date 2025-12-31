每日杂志｜结业潮重塑城市日常 港人静候再出发 小店退守回归初心 小红馆活化粤剧更胜从前

2025年，香港经历了漫长的结业潮，社交平台充斥店舖的「告别帖文」。面对北上消费热、跨境电商发展与本地消费气氛低迷，零售及餐饮业备受打击，不少老字号退场、连锁店熄灯。在艰难大环境下，一代又一代港人努力在困局中寻出路，有人搬舖重开，也有人选择暂时沉寂。今年是告别的一年，也是重整旗鼓的一年，回应时代挑战，港人灵活坚毅、进退有据，携手砥砺前行，盼有天苦尽甘来，迎接柳暗花明。

过去1年，不少店舖结业，仍经营的寄望来年市道好转。

「和拉面」深水埗店结业，店主郑先生豁然面对，现时重回大埔店「坐镇」。

经济不景，百业萧条，结业潮未止。港人熟悉的品牌相继结业，如「冰皮月饼始祖」大班面包西饼结束41年业务，颠覆大众味蕾的传奇殒落；曾拥逾30分店的海皇粥店全线关门，结束品牌王朝；有35年历史的金钟名都酒楼结业，以点心车为茶客送上热腾腾点心的光景不再……部分难抵租金压力退场，部分则后继无人光荣结业，皆在2025年写下终章。

外闯败阵 镇守元祖面店再出发

在一片结业声中，也有人曾试图扩张，但最终选择退守。「和拉面」驻守大埔8年，店主郑先生1年前锐意向外闯，涉足深水埗开分店，加推刺身饭、寿司和串烧等和食，「只做拉面很辛苦，扩充便想有突破，出外见识。」结果郑先生在开业2至3个月便想退场，他指，1000呎小店月租近5.5万元，加上近5900元差饷及管理费，月卖超过610碗拉面才有利润，开业1年多也难以维持收支平衡，「租贵、地理位置不好，不敢请人，结果事事亲力亲为，开业首3个月没有放过假。」

籐器舖老字号结业 按兵不动

他说，大埔有合伙人，加上成功训练到拉面师傅帮忙熬汤，才可抽身做管理工作，但深水埗店一直未能放心，更在搬货时触及旧患，终苦撑至10月底提早完约结业。郑先生的故事，无疑是很多小店的写照，但他豁然面对结业的结果，现时重回大埔店「坐镇」，抖擞精神再重新出发。他回归初心，盼明年继续以美食打动人心，寄望同行也能稳守业务，「来年但求安安稳稳，有微利已经很满足。」

另一边厢，今年5月，拥有43年历史的「籐艺籐器公司」因承受不住租金压力，悄然结业。东主曾云焜原考虑转型网店，但半年过去，仍未有明确方向。「客人始终喜欢见到实物」。曾云焜指出，近月有继续为熟客订制窗帘，却因没有实体店，难以订制籐椅及籐器货品陈列，一度考虑租用工厦单位作陈列室，无奈位置较原址「隔涉」，未必迎合到所有客人的要求。

有43年的历史的籐艺籐器公司，于今年5月结业。Wan Kwan Tsang@FB 图片

他自言年事已高，难有精力从新开始，女儿亦要照顾家庭，加上网购竞争激烈，故暂缓东山再起的大计，「按兵不动，静观其变。」

然而，对部分东主而言，「结业」不是放弃，而是等待时机。北角新光戏院于今年3月结业，全城惋惜。它曾是粤剧的殿堂，是几代人的回忆，观众万般不舍；时隔5个月，戏院迁址红磡黄埔，延续昔日光辉。新光黄埔影艺城主席李居明称，正朝活化戏院方向改革，如播放经典电影、改装戏院为小型舞台，并举办「小红馆式」粤剧歌坛、演唱会及栋笃笑表演，以吸纳不同观众。

早前，4名曾参与电视台歌唱综艺节目的歌手，于新光黄埔开唱，获得好评。李居明指，观众可以近距离接触歌手，戏院的音响和灯光亦理想。他续说，戏院引入脍炙人口的经典电影，如电影《时光倒流70年》，播映1个月已回本；其后播映的《十诫》、《教父》及《埃及妖后》的票房也理想。

今年3月，北角新光戏院结业，5个月后李居明迁址红磡黄埔，东山再起。受访者提供

新光黄埔影艺城除播放经典电影，亦改装戏院为小型舞台。受访者提供

新光大改革 筹备大计浪接浪

他透露，正计划建粤剧表演场地，希望于1至2年内完成，「看好未来发展，全力筹建供粤剧演出的大型场馆。」

不论结业，抑或转型，港人「打不死」的精神渗透民间，有人默默记录老店故事，留住港人回忆。致力寻访本地传统店舖的团体「香港老舖记录册」，见证各行各业的老店如何熬过昔日风浪、砥砺前行。成员Ian指，香港结业潮持续，不乏老店后继无人光荣结业；有市民因为社交平台的帖文留意老店，赶在结业前到场光顾或打卡。对此，Ian不觉可惜，「有后人记录老舖故事，让更多人知道店舖存在过，比没有人留意到还要好。」

记录熬过风浪砥砺前行故事

Ian认为，小店是塑造香港文化的媒介，让社区在连锁店以外，有较传统、本地特色较重的生活选择，无奈社会喜欢把老店与负面情绪扣连，「大家常常慨叹或惋惜，再沉浸于一种『黄昏的情怀』中，实际上部分并非夕阳行业。」他续说，过去有老字号结业10年至20年后重开，让团体思考如何辅助有香港文化元素、有潜力的「老字号」重现，甚或使退下来的店主有动机复业，「如果我们只停留在纯纪录的层面，实际意义不大。」

现时团队正努力「筑桥」，让老师傅有渠道传授知识，让想学习手艺的人有机会传承，「希望后人知道，行业仍然有空间继续经营。」

众人寄语社会一同坚守，终会在2026走出困局，苦尽甘来。

展望2026年，盼小店与港人携手砥砺前行，苦尽甘来。

无人自助商店逆市扩张

有店东把握「自助」商机，开设各类无人店，逆市扩张。

无人自助面店创办人Manki，看好自助营运模式。 受访者提供

韩式自助拉面店「面の研究所」，自7月起先后于旺角及中环开设新店，近月再与「新渡轮」合作，在来往中环和长洲航线上提供贩卖机。该店创办人Manki指，背后理念是「卖空间」，为客人提供舒适环境，并以较低廉的价钱享用食物，「成为繁忙都市中的偷闲加油站。」

在寸金尺土的香港「卖空间」是奢侈行为，Manki解释，近年租金下调，面食是主要收入来源，店内提供免费配料，亦卖饮品，另设夹公仔机、玩具及卡牌游戏。现时客源包括独自到来的市民，亦有朋友前来聚脚，她看好「无人店」营运模式，会探讨继续开拓市场。

24小时自助私人桌球练习室「Snookery」在疫后开业，3年内连开3店，更与教练合办课程，推广桌球运动。负责人Mitchell指，逆市扩张全赖天时、地利及人和，包括无人店概念兴起、电子支付及二维码认证方法普及，亦与市民高度自律有关，「自助模式切合城市人需要，任何时间也可以租场打球。」今年初，当局放宽桌球室入场最低年龄限制，料有助推动桌球运动，他强调会保持初心，盼明年有新进展。

记者：关英杰、仇凯瑭