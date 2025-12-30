西环邨重建方案︱居民支持重建 老街坊忧新单位面积缩水 难容纳一家八口

政府今日（30日）向中西区区议会提交文件，提出重建西环邨的清拆及迁置方案，预计于2029年入伙、在西环邨旁边的加惠民道第一期公屋单位，将用作居民的迁置地。居民对此意见不一，有人认为西环邨相对残旧，支持重建计划，但忧虑新单位面积或会缩细，亦有居民反映新址地势陡峭不便长者出行。

年过九旬岁的谭太与丈夫在西环邨住了数十年，她虽知道西环邨即将重建，但对重建计划持保留态度。她指现时居住的西环邨出入便利，新地点虽位于旁边，但地势较斜，对长者而言相当不便，唯寄望新屋邨有电梯等相关配套方便出行，「我哋年纪大，𠮶到又高又斜，去到𠮶边出入唔太方便。」

相关新闻 : 西环邨重建方案︱加惠民道公屋单位用作迁置 一次过容纳全数住户 2029年迁入

于西环邨居住超过20年的卢小姐支持重建计划，认为新地点「背山面海」环境感觉不错，不过担心新居会较现时的单位细，难以容纳一家八口，「如果个单位大小同而家住嘅差唔多大，就更加好，但起新楼应该都会缩细。」她又提到，新居离街市较远，另外孩子每日上学可能需多花5至10分钟前往车站，未必较现时的居住环境方便，不过仍乐见重建。

居民张生亦支持重建计划，认为西环邨的环境已旧，对重建安排安排感到满意，新地点亦相近，因此迁移不成问题，「最好加个商场，呢度附近一直都冇大商场。」不过，他同样对新单位的大小有所顾虑：「期待就一般，因系新屋预计会细好多，可能差一间房嘅大细。」

居民陈生从新闻得知现时居住的西环村将会重建，他坦言多少感到不舍，现阶段仍未完全了解详情，担心要求2029年搬迁「有啲太快」。他希望政府可以妥善规划，满足居民需要。