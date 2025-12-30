兄弟淘宝35张假都大学生证 图骗苹果产品优惠 认罪判缓刑罚款2千元

两兄弟前年在淘宝购买35张虚假的香港都会大学学生证，以骗取苹果公司的优惠，警方检获30件未开封的苹果产品。两人今早在西九龙裁判法院承认管有虚假文书罪，辩方求情时透露其中一人受工伤，另一人的儿子刚出生。主任裁判官苏文隆听毕求情后，下令各自判监6个月、缓刑3年，罚款2,000元。

两名装修工人被告依次为，30岁弟弟朱文滔及32岁哥哥朱文声，被控管有虚假文书罪。控罪指，他们于2023年9月5日，在旺角先达广场地下G53号舖外私家车内知道或相信有关虚假文书，即35张香港都会大学学生证，意图由他们或他人藉使用该文书而诱使另一人接受该文书为真文书，并因接受该文书为真文书而作出或不作某些行为，以致对另一人或其他人不利。

代表两名被告的辩方求情指，首被告的小儿子刚出生，次被告则在数年前受工伤。苏官建议判处缓刑，控辩双方继而指没有补充陈词。

案情指，警员在2023年9月5日上午11时许在旺角巡逻时，发现两名被告私家车上形迹可疑。警员截停了他们进行调查，发现他们各自的裤袋里都有一张伪造的香港都会大学学生证，而在车内找到33张伪造学生证，及发现30件未开封的「Apple」产品。首被告在警诫下表示「我唔系都会大学学生，我喺淘宝买咗呢啲假学生证，谂住用嚟呃苹果公司产品嘅优惠，全部假学生证都系我买」。次被告在警诫下指「阿sir，畀次机会，啲假学生证全部都系我细佬喺淘宝买返嚟嘅，我谂住用嚟去苹果产品专门店呃个学生优惠价买电子产品。」

案件编号：WKCC 4840/2025

法庭记者：黄巧儿