围台军演︱台海实弹演习首日 香港机场往返台湾航班如常 旅客淡然应对

社会
更新时间：19:22 2025-12-30 HKT
发布时间：19:22 2025-12-30 HKT

解放军东部战区举行围台军演，今日（30日）会在台湾周边5个公布的海域与空域范围进行实弹射击演习。《星岛头条》记者中午到香港国际机场观察，来往港台的航班仍相当频密，机场屏幕显示，平均每小时约有1至2班机出发前往台湾或从台湾抵港。受访的香港旅客及台湾居民普遍对军演反应平静，但也有转机乘客担心航班可能延误。

来港旅游台人：只不过是军演罢了

来港旅游、即将返回台中的台湾居民余女士表示，原定今天离港，并未因军演担心家中情况而提早行程。对于解放军在台海演习，她感觉「还好」，认为「这只不过是军演罢了」，家人也未因此事特地联系她。

来港探亲、即将经台湾转机返美的潘女士表示，担心军演导致航班延误。她早在3个月前已购票并确认在台转机，对军演始料未及，担心转机期间的一两小时可能出现变数，「如果要延迟起飞也没办法，但希望最好没事。」

今日也有不少港人从台湾返港。从高雄出发的陈先生表示，台湾当地局势稳定，自己不担心情况恶化。即使在昨日（29日）解放军宣布军演后，高雄当地仍然「风平浪静」，未见任何社会纷争。

他又指，若非透过台湾新闻，可能对军演毫不知情，认为解放军军演「没有甚么需要担心的」，同样也不担心两岸局势会因此恶化。

记者：曾智华

