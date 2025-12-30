廉署起诉东莲觉苑前工程经理 涉隐瞒利益冲突 判逾50万元维修工程予妻子

廉政公署今日（30日）起诉一名寺院前工程经理涉嫌隐瞒利益冲突，致使寺院外判多项维修保养工程予被告妻子的公司，涉及工程费用共逾50万元。被告获廉署准予保释，周五（2026年1月2日）在东区裁判法院应讯，以待控方稍后申请将案件转介区域法院答辩。

高宇星，36岁，东莲觉苑前助理建筑工程经理，被控3项欺诈罪及一项企图欺诈罪，违反《盗窃罪条例》第16A(1)条及《刑事罪行条例》第159G条。

图为东莲觉苑。

讹称18项维修工程按寺院采购政策进行

东莲觉苑是一家佛教慈善团体所属寺院。于2023年8月至2024年2月案发期间，被告负责监督该寺院所有维修和保养工程，包括委聘承办商。被告须根据东莲觉苑的采购政策，因应工程价格取得最少两份或3份报价单，并须确认自己于采购中没有利益冲突。

控罪指被告涉嫌隐瞒其妻子于欣雅专业工程设计有限公司的权益，意图诈骗而诱使东莲觉苑委聘欣雅进行21项维修工程。被告又涉嫌向审批采购工作的东莲觉苑员工讹称，其中18项维修工程按寺院的采购政策进行，诱使或企图诱使有关员工批准委聘欣雅进行工程及付款。

廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现被告的妻子为欣雅的唯一董事及股东，涉案21项工程涉及费用共逾50万元。被告涉嫌使用虚假报价单，讹称采购符合东莲觉苑采购政策，令欣雅获判部分工程。