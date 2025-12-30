美孚新邨大家乐爆食物中毒 8人曾外卖带子炒饭及盆菜 一人须留院治理

衞生署衞生防护中心今日（30日）正调查两宗有流行病学关连的食物中毒个案群组，受影响的4男4女年龄介乎3岁至69岁，他们于12月21日前往美孚新邨万事达广场1-17号1字楼N95铺B部分的大家乐分店，购买外卖带子炒饭及盆菜，食用后10至29小时先后出现腹泻、腹痛、呕吐和发烧等病征。7名受影响人士已求医，其中一人须留院治理，其大便样本验出沙门氏菌。全部人情况稳定。

有关食物处理过程中存交叉污染风险

衞生防护中心和食物环境衞生署人员，包括食物安全中心和环境衞生部人员，已到涉事食物业处所调查，检视食物烹调流程和衞生，并抽取食物及环境样本作化验。初步调查显示，有关食物在处理过程中存在交叉污染的风险。食物安全中心已即时指示有关处所暂停供应涉事食物、清洁消毒处所，及向餐厅员工提供食物安全和环境衞生教育。衞生防护中心和食物安全中心的调查仍然继续。

衞生署衞生防护中心今日（30日）正调查两宗有流行病学关连的食物中毒个案群组，共涉及8人。资料图片

衞生防护中心总监徐乐坚提醒，市民应保持食物和环境衞生，预防食物中毒。节日聚会期间，不少人会选择订购盆菜回家享用，市民应留意盆菜食物安全要点。经冷冻处理的盆菜应保持在摄氏四度或以下；不要过早提取盆菜，于食用前半小时至一小时为合适，并于提取和运送盆菜时确保盆菜保持在摄氏60度以上，在食用前须将食物彻底翻热至中心温度达摄氏75度或以上。

市民可到衞生防护中心和食物安全中心网页参考健康享用盆菜的锦囊和制造盆菜的安全指引。