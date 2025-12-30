「古埃及文明大展」爆红 故宫馆2月起取消全日票 改划上下午时段（附购票详情）

香港故宫文化博物馆「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」爆红，推出初期即吸引大批市民及游客入场参观，首日更因人数爆满而一度暂停现场售票。馆方今日（30日）宣布，「古埃及文明大展」自11月20日开放以来，已录得接近12万参观人次，为提升观展体验并有效疏导人流，将由明年2月1日起调整门票安排。现行的全日基本门票及「早上／黄昏时段票」将取消，改推分时段入场的「上午时段门票」和「下午时段门票」，票价相同。

基本门票将取消 访客须改选时段

因应展览反应热烈，馆方已于本月13日推出仅限周六、日及公众假期指定时段使用的「早上／黄昏时段票」，相关安排将维持至明年1月31日，旨在更有效疏导入场人流。然而，馆方今日宣布，由明年2月1日起，此特别时段票将停止提供，现行允许全日任意时间入场的基本门票亦会同步取消。此后，所有访客须改为选择「上午时段门票」或「下午时段门票」入场。

「古埃及文明大展」

最新门票安排

上午时段门票：适用于上午10时至下午2时入场

下午时段门票：适用于下午2时至当日闭馆时间入场

购票途径

博物馆官方网站

西九文化区网站或手机应用程式

新推出的「西九文化票务」微信小程序

博物馆其他票务伙伴的网上平台

*2026年2月份的门票将于2026年1月1日起发售