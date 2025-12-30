Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「古埃及文明大展」爆红 故宫馆2月起取消全日票 改划上下午时段（附购票详情）

社会
更新时间：17:37 2025-12-30 HKT
发布时间：17:37 2025-12-30 HKT

香港故宫文化博物馆「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」爆红，推出初期即吸引大批市民及游客入场参观，首日更因人数爆满而一度暂停现场售票。馆方今日（30日）宣布，「古埃及文明大展」自11月20日开放以来，已录得接近12万参观人次，为提升观展体验并有效疏导人流，将由明年2月1日起调整门票安排。现行的全日基本门票及「早上／黄昏时段票」将取消，改推分时段入场的「上午时段门票」和「下午时段门票」，票价相同。

基本门票将取消 访客须改选时段

    因应展览反应热烈，馆方已于本月13日推出仅限周六、日及公众假期指定时段使用的「早上／黄昏时段票」，相关安排将维持至明年1月31日，旨在更有效疏导入场人流。然而，馆方今日宣布，由明年2月1日起，此特别时段票将停止提供，现行允许全日任意时间入场的基本门票亦会同步取消。此后，所有访客须改为选择「上午时段门票」或「下午时段门票」入场。

    「古埃及文明大展」

    • 展厅9「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」特别展览 
    • 展期：2025年11月20日至2026年8月31日 
    • 购票详情：hkpm.org.hk/tc/visit/ticket 

    最新门票安排

    • 上午时段门票：适用于上午10时至下午2时入场
    • 下午时段门票：适用于下午2时至当日闭馆时间入场

    购票途径

    • 博物馆官方网站
    • 西九文化区网站或手机应用程式
    • 新推出的「西九文化票务」微信小程序
    • 博物馆其他票务伙伴的网上平台

    *2026年2月份的门票将于2026年1月1日起发售

