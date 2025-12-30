内地中介标榜「保录」港大 校方：伪造录取通知书 不存在「教授内推」
内地学生申请来港升学人数持续上升，然而有「黑中介」以「保证成功录取」作招徕，欺骗申请者高昂中介费。香港大学今日（30日）发表严正声明，指近日发现有不法中介声称可「保录」港大，并向申请人出示伪造的录取通知书。经校方查证，相关文件均属虚假。港大表示，从未授权任何内地中介进行招生，亦不存在所谓「教授内推」等非正规渠道。
伪造学历会取消学籍及追究法律责任
校方强调，所有申请者必须通过官方系统直接申请，录取结果仅透过该系统发放。任何伪造学历或以欺诈手段获取录取者，一经查实，将立即取消学籍并追究法律责任。港大呼吁广大考生提高警惕，透过官网正规渠道申请。
