未完全履行220小时社服令  前警长还柙候明年1月再讯

申请延迟退休及向警察储蓄互助社申请贷款时隐瞒欠债，遭廉署检控。前警长早前承认使用文件意图欺骗其主事人及欺诈罪，被判220小时社会服务令，惟被告仅履行部份社会服务，其后再没有出席。案件今早在西九龙裁判法院再讯，法庭须覆核被告的情况，主任裁判官苏文隆将案件押后至明年1月20日，待再取社会服务令及感化令报告，期间被告还柙候讯。

案发时48岁被告林江龙，为时任警务处警长，早前承认代理人使用文件意图欺骗其主事人及欺诈两罪。控罪指，他于2018年7月向储蓄互助社申请贷款时，隐瞒当时拖欠两间财务公司债务共约71万元，诱使储蓄互助社批出一笔约62,000元贷款。

案情指，被告于在2016年9月获晋升为警务处警长，并于2023年12月离职。被告于2018年到储蓄互助社的办事处申请贷款，惟期间在贷款申请表上虚假地申报他没有未偿还债务。储蓄互助社因相信被告提供的资料内容真确，遂接纳被告的贷款申请表，并向其批出62,280港元的贷款，惟事实上，被告截至2018年7月尚欠财务公司的未偿还债务合共为706,925港元。

而警务处于2021年推出「超过订明退休年龄的警务人员继续服务计划」，让现役非首长级警务人员延长订明退休年龄至60岁。被告于同年以合资格人员身份向警务处递交申请表，惟被告在申报表格上虚假地申报他没有任何未偿还债务。事实上，被告当时尚欠2间财务公司，以及香港警察储蓄互助社的未偿还债务合共为 238,410港元。被告被捕后，于警诫下保持沉默。

案件编号：WKCC4557/2024

法庭记者：黄巧儿

