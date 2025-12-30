Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

医生李学楠认超市偷值逾200元食物  准自签1千元及守行为12个月

社会
更新时间：16:11 2025-12-30 HKT
发布时间：16:11 2025-12-30 HKT

医生李学楠今年10月在旺角朗豪坊超级市场偷窃价值逾200元的食品，包括面包及吞拿鱼刺身等，遭超市经理当场「断正」报警揭发案件。案件今（30日）早上在西九龙裁判法院首次提堂，被告承认一项盗窃罪，裁判官陈慧敏接纳以签保守行为处理案件，下令被告须自签1千元、守行为12个月及缴付1千元堂费。

46岁被告李学楠，报称医生，被控盗窃罪。控罪指，他于2025年10月25日，在旺角朗豪坊地库Market Place by Jason，偷窃一樽酸奶、两包面包及吞拿鱼刺身，总值港币215.9元，而上述物品为牛奶有限公司的财产。

案情指，在今年10月25日下午3时许，案发地经理值班时，发现被告取著一包面条前往自助结帐机上付款。随后，被告转身前往其他货架，经理观察被告约15分钟后，目睹被告从货架上取走四包商品，未付款便离开了超市。经理立刻上前拦截，并从被告身上检获商品后报案。被告在警诫下保持沉默。

案件编号：WKCC5982/2025
法庭记者：黄巧儿
 

