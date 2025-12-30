Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

律政司总结2025年法治教育成果 法治教育领袖培训计划硕果累累

社会
更新时间：16:23 2025-12-30 HKT
发布时间：16:23 2025-12-30 HKT

在2026年即将到来之际，法治建设办公室今（30日）在社交平台表示，律政司衷心感谢法治教育督导委员会，包括其辖下课程和教材设计工作小组、统筹和协调工作小组各位成员，以及其他持份者，一直以来对律政司法治教育工作的大力支持，并希望借此机会与各位分享律政司各法治教育项目在过去一年所取得的丰富成果。

2025年律政司法治教育项目硕果累累

回顾2025年，律政司法治教育项目硕果累累。开展「法治教育领袖培训计划」，约80名来自香港教育大学和18区地区青年委员会的学员完成基础课程；约60名学员完成参观警务处、惩教署、海关和廉政公署；约50名学员完成模拟法庭；约90名学员出席关于常见网络罪行和民事纠纷的专题讲座；约60名学员担任基础课程小组组长和律政司法治之旅导赏员。该培训计划自2023年11月推出以来，累计约380名学员参与，并将在2026年第一季举行法治教育大使颁授仪式。

另外，超过9,700名小学生观看律政司巡回法治戏剧表演，约2,000名小学生及家长参与法治戏剧日活动；约700个来自21间中学的师生参与法治之旅活动。法治建设办公室期待新的一年，能在推广法治的路途上继续与大家同心同行，传承法治精神，共建法治社会。

回顾2025年，律政司法治教育项目硕果累累。法治建设办公室FB图片
