将军澳彩明苑物业经理亏空公款逾6千万元  认5项盗窃罪重囚18年

社会
更新时间：15:56 2025-12-30 HKT
发布时间：15:56 2025-12-30 HKT

将军澳彩明苑53岁物业经理自2011年起以报销为由，擅自修改业主立案法团支票银码，再伪造银行文件来提交报告给管理公司和会计师，10年来亏空公款共约6,110万元，2021年被捕后承认因赌博负债逾千万。物业经理早前承认5项盗窃罪，法官陈仲衡今（30日）午于高等法院判刑，指被告犯案计划周详，严重违反业主立案法团及雇主信任，得益全数于赌桌输光，而业主立案法团购置保险赔偿上限仅得6万元，终重囚18年。

53岁被告黄伟龙早前承认5项盗窃罪。陈官判刑指被告10年间多次犯案，先后盗去约6100万元，被告交还逾200万元赃款后，业主立案法团最终损失合共近5900万元。陈官指被告先后向业主立案法团、雇主佳定物业管理有限公司、银行及获授权签署人撒谎，伪造签名、在支票银码上加添1个「0」，以复制贴上及复印等方法伪造文件，直到会计师核数时发现帐户结余不足才揭发本案，批评被告严重违反业主立案法团及雇主信任。

陈官续指被告犯案计划周详，得益全数于赌桌输光，而业主立案法团购置保险赔偿上限仅得6万元，考虑到涉案金额、时长及手法，须判刑阻吓。陈官以2年9个月至10年监禁为各罪量刑起点，认罪扣减3分之1，部份刑期分期执行，最终合共判处监禁18年。

案件编号：HCCC284/2025

法庭记者：陈子豪
 

