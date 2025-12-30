饮用水风波︱政府：已完成检视采购制度及纪律调查 征律政司意见以决定采取纪律行动 下月公布结果

​政府饮用水风波，财经事务及库务局今日（30日）宣布完成纪律调查报告，并完成检视现行政府采购制度的工作，政府现正审视调查报告内容并征询律政司意见，以决定应采取的纪律行动，结果下月内公布。

至于受影响的港岛和部分离岛政府办公室樽装饮用水合约，政府物流署今日重新进行公开招标，并按今年10月颁布的新指引，加强各方面要求。

财库局发言人表示，由财库局局长许正宇领导的专责小组在10月公布并落实一系列先行措施以加强防范欺诈行为后，一直持续探讨更进一步的优化措施，现已完成检视现行政府采购制度的工作。而就采购樽装饮用水事件进行的纪律调查亦在不久前完成；政府现正审视调查报告的内容，并征询律政司意见，以决定应采取的纪律行动。有关结果会尽快公布，预计于下月内完成，然后与专责小组的报告一并作总结公布。

此外，政府物流服务署今日为港岛和部分离岛政府办公室樽装饮用水合约进行公开招标。按照在今年10月所颁布的新指引，是次招标在拟备招标文件、评审投标书及合约管理各个阶段中，都加强相关要求，以协助采购人员更有效防范诈骗行为和拣选具备足够能力按合约条款稳定供应樽装饮用水的供应商。

