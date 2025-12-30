Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

六旬退休翁涉FB煽惑他人不投票或投白票 被控违《维护国安条例》还柙2.27再讯

社会
更新时间：15:21 2025-12-30 HKT
发布时间：15:21 2025-12-30 HKT

六旬退休老翁涉嫌在1年内多次透过社交平台Facebook发布煽惑他人在选举中不投票或投无效票的信息，被控明知而发布具煽动意图的刊物罪。案件今（30日）在西九龙裁判法院再讯，控方透露警方已完成调查，辩方申请将案押后至明年2月27日，待给予法律意见及阅读控方提供约2千页的文件，被告没有保释申请，获主任裁判官苏文隆批准，期间被告还柙候讯。

68岁被告林宗明，报称退休人士，被控明知而发布具煽动意图的刊物罪。

控罪指被告于2024年9⽉26⽇⾄2025年11⽉18⽇期间（包括首尾两⽇）在香港，明知刊物具煽动意图而发布该等刊物，即在Facebook发布陈述、相片及/或图片，具意图：引起中国公民、香港永久性居民或在特区的人，对特区的宪制秩序、行政、立法或司法机关的憎恨或藐视，或对其离叛；煽惑任何人企图不循合法途径改变中央就特区依法制定的事项或在特区依法制定的事项；引起特区不同阶层居民间或中国不同地区居民间的憎恨或敌意；煽惑他人在特区作出暴力作为；及/或煽惑他人作出不遵守特区法律或不服从根据特区法律发出的命令的作为。

案件编号：WKCC5293/2025
法庭记者：黄巧儿
 

