乙型肝炎筛查计划︱当局料30万潜在患者受惠 资助基层人士减经济负担

【乙型肝炎/衞生署/香港病毒性肝炎行动计划】《2025-2030年香港病毒性肝炎行动计划》将于明年初实施，衞生署今日（12月30日）表示，本次计划重点是透过推行乙型肝炎筛查计划，在基层发掘香港潜在的慢性乙型肝炎患者，让他们及早接受医疗跟进，从而在香港实现乙型肝炎90%诊断覆盖率，并将每年新增的乙型肝炎感染，减至每10万人口中少于2至5例。衞生署又指，会优化预防母婴感染乙型肝炎，减少乙型肝炎传播。

四成患者不知自己有乙型肝炎

目前香港有41万名乙肝患者，其中40%不知道自己患有乙型肝炎，70%未就此接受医疗跟进。衞生署形容是挑战」。当局在《2025-2030年香港病毒性肝炎行动计划》中，将会重点推行乙型肝炎筛查计划，以「慢病共治计划」为试点，基层管理署将透过策略采购及共付模式，由地区康健中心和家庭医生为较高风险群组，例如于1998年或以前出生的、没有确诊患有慢性乙肝及并无相关症状病征的香港居民、其家庭成员及性伴侣等，提供乙肝筛查及持续管理。政府亦会资助包括家庭医生诊症、药物治疗及肝脏超声波，减低基层人士经济负担。

料30万潜在患者受惠于筛查计划

衞生署衞生防护中心公共衞生服务处顾问医生（特别预防计划）黄骏君表示，及早识别在社区的乙肝患者，有利于早发现和治疗慢性乙肝，以减低其患上并发症，例如肝硬化和肝癌的风险。被问到如何处理病人检验后发现慢性乙肝但拒绝用药时，黄骏君强调会加强宣传及教育，让潜在乙肝患者打破过往对乙肝疾病及用药的偏见，及时得到医疗协助。

基层医疗健康助理专员林瑜玉估计，筛查计划会让约30万名潜在患有慢性乙型肝炎基层居民受惠。被问到是否能负荷，林瑜玉表示，目前已经有770名家庭医生参与「慢病共治计划」，市民登记后只需两星期后，即可接受服务，对筛查计划的执行充满信心。她强调现时地区康健中心已开始进行初步测试，希望在明年初能够提供稳妥的服务给予市民。

95%婴儿已确认获得血清保护

另外，衞生署表示重视阻断乙型肝炎从母婴传播，医管局总行政经理（质素及标准）黎靖匡表示，医管局自2020年8月起，全面推行为合资格孕妇处方抗病毒药物，目前约有3,800名患有乙肝的孕妇已接受进一步评估，且有500名病毒量偏高的孕妇已接受服用抗病毒药物。亦有逾2,800名婴儿自2022年起接受乙肝疫苗接种后血清测试，并有约95%的婴儿已确认获得血清保护。

对于美国部分意见建议停止为新生婴儿接种乙肝疫苗，衞生署重申，母婴传播在香港是最主要传播途径，自80年代推行乙型疫苗起，明显让新生代的乙型肝炎流行率大大减低。

记者、摄影：曾智华