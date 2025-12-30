原「乐建居」用地 东涌第122区住宅地改交房协发展 料提供1600个资助出售单位

本届政府重启私人参建资助房屋计划，推出私人兴建资助出售房屋先导计划（「乐建居」）政策，惟市场反应一般，曾有柴湾住宅地流标。政府今日（12月30日）公布，东涌第122区用地，即原为「乐建居」选取作招标的其中一幅政府用地，改为交由房协发展为旗下资助出售房屋项目，初步预计可于2031年至32年度提供约1600个资助出售单位。

房屋局：交房协能更快促成资助出售房屋落成

房屋局发言人表示，政府一直根据社会需求和实际情况，务实调整不同用地的发展安排。房协是政府在房屋政策上的重要合作伙伴，在发展资助出售房屋方面有丰富经验。经检视最新情况，政府认为把东涌第122区用地交由房协发展，能更快促成资助出售房屋的落成。

发言人补充，将东涌第122区用地交由房协兴建资助出售房屋，与政府增加资助出售单位供应、协助基层置业及鼓励上进上流的政策目标一致，相信市民会乐见其成。政府亦会继续推进其他有关完善房屋阶梯的措施，让市民置业安居。

政府在2023年6月公布「乐建居」政策。资料图片

政府推出首个「乐建居」项目，位于柴湾祥民道，惟只收到一份标书，标金未达地政总署底价而流标。

政府指，2023年6月公布「乐建居」的政策框架，旨在善用市场力量，提高整体发展容量。政府目前正密切留意市场发展，检讨是否需要按市场情况适度调整「乐建居」的部分主要参数，以及未来其他「乐建居」用地的招标安排，并会适时公布。

房协正协商开展项目细节安排

房协回应指，致力配合政府的房屋政策及市民住屋需要，因时制宜为市民提供合适的房屋。就今次东涌第122区住用地交由房协发展，房协表示欢迎，并正与政府协商开展项目的细节安排。

房协规划及兴建中的发展项目逾20个，在审慎的资源管理原则下，房协会不时审视发展项目的资源分配和工作优次，确保项目承担是力之所及，而房屋供应亦能配合社会所需。