货车司机涉危驾撞伤两途人 两伤者供称曾待无车始步出马路 押明年1.28裁决

56岁货车司机涉嫌于今年3月中驾驶一辆轻型货车时，在东涌东荟城外撞伤两名正过马路的女途人，其中一人头部受伤。司机否认一项危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪，案件今于沙田裁判法院开审。两名伤者均供称，在步出马路前曾留意无车才起步，在碰撞发生前未曾见到涉案车辆。其中一名女伤者更激动落泪，否认突然跑出马路导致意外，「我哋都无跑过去！我都唔知架车边度嚟！」。裁判官施祖尧押后裁决至明年1月28日，期间被告续获保释。

男被告张智诚，报称货车司机，他被控于2025年3月14日，在香港新界东涌达东路近灯柱DC1-672（东荟城停车场车辆出口外）在道路上危险驾驶一辆轻型货车，引致杨斯斯和郑安妮身体受严重伤害。

同意事实指，被告于今年3月14日下午2时06分驾驶涉案轻型货车，并在东荟城停车场车辆出口外的案发位置撞倒2名女途人。货车没有损伤，杨斯斯受伤送院，住院9天；而郑安妮则住院8天。被告于案发当日被拘捕。

被告张智诚涉嫌危险驾驶撞伤两名女途人。汪旭峰摄

其中一名伤者杨斯斯以轮椅代步出庭。汪旭峰摄

另一名伤者郑安妮。汪旭峰摄

伤者杨斯斯须以轮椅代步，她供称事发至今仍有头晕、耳鸣等情况，须定期覆诊。她忆述案发当日，任职港珠澳口岸保安员的她和同事、另一名伤者郑安妮正前往东荟城对面的巴士站，乘搭公司安排的巴士上班。杨续指，在开始横过马路前，她曾等待行车线上无车才起步，当时留意到左边落客处有一辆黑色七人车，但见该车没有前驶遂过马路。杨形容自己当时步速正常，没留意同行的郑的步速，而杨从踏出马路直至被撞倒失去意识前，没有听到任何由车辆发出的声响。

杨不记得事发经过，「应该系行左几步，跟住完全唔记得」，她再次清醒已身处玛嘉烈医院，获告知自己遭车撞倒，惟对事发经过全无印象。杨于盘问时确认，过马路的地点没有交通灯或斑马线，她不清楚是否正式的行人过路处，「啲人全部都咁样过」。杨不同意当时因她和郑突然跑出，被告才收掣不及导致意外发生。

另一名伤者郑安妮今在他人搀扶下缓慢步入法庭，她事发时任职港珠澳口岸科文，当日与杨一同到巴士站乘公司巴士上班。郑供称与杨站在路边等待马路上无车，她望向左边未见有车才过马路。二人一同起步，郑指行了几步便听到「哄」一声的踩油门声，随即听见杨大叫，她回头查看时只见一辆浅色车急速冲向她。郑不知道之后发生何事，只记得有人呼唤她，以及被人扶上救护车。

接受盘问时郑一度落泪，她重申「我见到无车先过」，另确认不记得涉案浅色车在何处。辩方提出是因郑和杨二人跑出马路，被告收掣不及才导致意外，郑激动地大声说：「我哋都冇跑过去！我都唔知架车边度嚟！」。郑指因本次意外住院8天，步行须人扶助。

裁判官施祖尧裁定表证成立。被告选择出庭自辩，他指，自1989年考得车牌后，已有约36年驾驶经验，过往无交通定罪或刑事纪录。被告指案发时受聘于北京城建，担任司机负责接送职员往返机场三跑。

当日被告在下午2时许，于东荟城接载2名职员上车，驶出停车场出口斜坡，左转往路口并停在黄线前。被告表示，他一直留意周围情况，包括望右方、前方，以及左方，来回2至3次，当时不见有人经过及在铁栏旁边，直至见行车线上无车才起动车辆。惟刚起动后，他见到两名伤者从右边车头「闪出」，二人似乎牵著手，被告随即煞车，下车时已见二人倒在地上，相信发生了碰撞。

被告于盘问时确认熟悉涉案路段，知道有人会直接横过3条行车线，认同作为司机须额外谨慎。他再次强调停在路口时，先后观察右、前及左方数次，均不见右边有两人，他在碰撞前1、2秒才看到二人。被告称两名伤者跑出马路，遭控方质疑，被告解释指当他望过右边不见二人，他望向左边，之后发动车辆并回头望前方时，两人已在右边车头，「如果唔系跑系咩？」，他其后又称见到伤者跑的动作。施官押后裁决至明年1月28日。

案件编号：STCC 3535/2025

法庭记者：雷璟怡

