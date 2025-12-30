电费补贴措施12.31结束 未用余额将作废 谭镇国刘国勋倡延长余额使用期1年

政府过去数年为合资格住宅用户提供电费补贴，减轻市民经济负担，惟电费补贴措施将于明日（12月31日）届满并终止，市民未使用的电费补贴余额将会作废。立法会议员刘国勋及候任议员谭镇国去信财库局及环境及生态局，促请政府考虑延长使用电费补贴余额的期限至少1年。

二人指，电费补贴在过去两年对基层家庭、长者及弱势群体提供了重要支持，值得肯定，惟有不少基层家庭、长者、低收入人士等反映，过去因为节俭及环保而尽力减少用电，至今仍有补贴余额在电费帐户内，惟12月31日措施届满后就会作废。

谭镇国(图)同刘国勋去信财库局及环境及生态局，促请政府考虑延长使用电费补贴余额的期限至少1年。资料图片

刘国勋(图)联同谭镇国去信财库局及环境及生态局，促请政府考虑延长使用电费补贴余额的期限至少1年。资料图片

他们促请局方考虑延长使用电费补贴余额的期限至少1年，有关建议既不会引伸政府额外开支，又可以继续鼓励市民悭电，更能协助有经济困难的家庭，希望政府采纳。