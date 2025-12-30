涉驾的士载客期间自渎  休班男辅警拟不认罪 准保释明年2月再讯

正职为的士司机的57岁休班男辅警今年9月在跑马地马接载女乘客期间，涉于的士内自渎及遭女乘客察觉。涉案男辅警已被停职，他被控一项「在公众地方的猥亵行为」罪，今（30日）东区裁判法院提堂，他仍暂毋须答辩，惟透露拟不认罪，裁判官林子康遂押后案件至明年2月25日再讯，以待控方准备文件，下次聆讯将正式听取答辩及进行审前覆核。被告获准保释，期间不得接触控方证人。

57岁被告吴咏文、报称的士司机，被控于2025年9月1日在香港跑马地马场外，无合法权限或辩解，而在公众地方或公众可见的情况下猥亵暴露他的部分身体，即其阴茎。

辩方今天透露被告拟不认罪，希望法庭排期明年5月开审，又透露辩方拟传召1名品格证人和医生证人。控方料于审讯中传召3名证人，当中包括女事主，并为她申请在屏风后作供及特别通道进出法庭，而控方亦会倚赖被告警诫录影会面、涉案闭路电视及行车记录仪片段，惟控方仍须时准备录影会面的誊本，以及警员书面口供和警员记事册等文件。

林官指控方仍未备妥所有文件，现阶段排期审讯比较仓促，即使要排期开审，本案较简单，亦不打算等到明年5月才开审，遂押后案件至明年2月25日再讯及正式听取答辩，如果被告不认罪，届时亦会进行审前覆核。

案件编号：ESCC3269/2025

法庭记者：王仁昌

