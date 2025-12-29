猴痘︱16岁少年巴基斯坦确诊 曾在当地有高风险接触 无接种疫苗
更新时间：22:50 2025-12-29 HKT
发布时间：22:50 2025-12-29 HKT
发布时间：22:50 2025-12-29 HKT
衞生署衞生防护中心今日（29日）表示，正调查一宗猴痘输入个案，涉及一名16岁少年，整个潜伏期内均逗留在巴基斯坦，其间曾有高风险接触。
猴痘︱潜伏期逗留巴基斯坦 有高风险接触
防护中心表示，该少年12月18日于外地出现皮疹，继而出现皮肤溃疡和发烧，并于12月25日回港后到天水围医院急症室求诊。鉴于病征持续，他于12月27日到博爱医院急症室求诊，并被安排入住屯门医院进行隔离。他的样本经中心公共衞生化验服务处化验后证实对猴痘呈阳性反应。病人目前情况稳定。
根据病人提供的资料，他没有接种猴痘疫苗，整个潜伏期内均逗留在巴基斯坦，其间曾有高风险接触。中心暂未发现任何资料显示这宗个案与本港早前录得的其他猴痘确诊个案有流行病学关连。中心正继续就个案进行流行病学调查，并将个案通报世界衞生组织。
最Hit
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT