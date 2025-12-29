内地孕妇涉讹称来港与配偶团聚 意图诈骗入境处及仁安医院 准保释至明年2月再讯

持双程证来港的42岁内地女子于2018年疑串谋两名男子，涉讹称自己来港探望配偶及该配偶是自己腹中胎儿的生父，意图诈骗入境处及仁安医院，以致获准入境及产后服务。涉案女子被控串谋诈骗及串谋以欺骗手段取得服务等两罪，案件今于沙田裁判法院再讯，她暂毋须答辩，续准以现金20万元保释至明年2月23日再讯。

42岁被告周芙容，被控于2018年某天至4月20日期间，与李贤峰及一名叫「Alan」的人士串谋诈骗香港特别行政区政府入境事务处处长及其人员，即藉著她与李贤峰缔结婚姻，并不诚实地及虚假地表示，她来港的目的是为了探望其配偶李贤峰及与其团聚，从而诱使处长及其人员作出违反其公共职责的行为，即在原本不会批准的情况下批准她入境；及与上述2人串谋以欺骗手段，即虚假地声称李是她待产婴儿的亲生父亲，从而不诚实地取得仁安医院的服务，即她产后的分娩服务。

案件编号：STCC900049/2025

法庭记者：王仁昌