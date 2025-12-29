对话新益昌胡新荣：从主业突围到机器人跨界 LED封装龙头上演双线博弈

据《星岛环球网》报道，半导体及LED封装设备的行业格局，似有异动。

2025年8月11日，全球半导体后端设备龙头奥芯明（即ASMPT）正式宣布对中国区的生产和运营进行战略性调整优化，进而决定关闭其位于深圳宝安区的先进半导体设备（深圳）有限公司（AEC）。

与此同时，与ASMPT分属同一赛道的国内半导体及LED封装设备龙头新益昌（688383.SH），却通过一纸公告点出了此轮产业结构调整的余波。

12月25日，新益昌发布公告，公司于12月23日在中山工业园接待万和证券等多家机构调研，称公司已获国内主流半导体客户重复订单，并持续深化与英飞凌等海外客户的合作。

《星岛》亦从可靠消息源处获悉，自2024年末双方官宣合作以来，英飞凌向新益昌下达的订单金额已有数亿元之多。

有业内人士则向《星岛》分析称，ASMPT在全球IC固晶机、先进封装设备等高端市场握有充足的话语权，此番关闭拥有成熟制程的AEC，也旨在将公司重心聚焦于行业内技术门槛更高的热压键合（TCB）等领域，其逐步退出的成熟封装市场，则有望被国内厂商承接。

隐形国产龙头

公开资料显示，新益昌成立于2006年，主要从事半导体、LED及新型显示、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售。2021年，新益昌在上海证券交易所科创板上市。作为国内少数具备核心零部件自研自产能力的企业，新益昌已经成为国内LED封装、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业，同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力，成功进入了半导体封装设备和锂电池设备领域。

新益昌董事长胡新荣在接受《星岛》采访时表示，目前公司在LED封装装备市场占有率超过80%，与国内头部显示企业均有业务合作。

值得注意的是，近年来国内显示面板企业开始密集在Mini LED领域布局。据LED inside统计，2025年上半年LED显示产业延续高速扩张态势。截至2025年6月30日，共有56个LED显示相关项目进展披露，涵盖签约、立项、开工、投产等阶段，项目投资总和超1,120亿元。涵盖从Micro LED芯片到背光模组、从LED显示屏到Micro LED微显示器等，产业链各环节全面爆发，呈现出「签约密集、开工加速、投产集中、技术升级」四大特征。

胡新荣强调，自Mini-led技术诞生开始，新益昌便持续与合作客户打造各类产品线，目前公司不仅与头部企业合作紧密，而且在技术方面也储备充足；「一旦行业需要，我们会陆续推出新产品和新设备」。

值得注意的是，由于国际头部厂商正逐步退出半导体封装成熟制程领域，这一市场变化为新益昌等国内新玩家提供了全新的市场空间。

公开信息显示，2024年末，新益昌已与全球功率芯片巨头英飞凌达成基于高精度连线设备的合作。据悉，英飞凌在马来西亚投资建设了「200毫米碳化矽功率半导体晶圆厂」，该工厂建设完成后将成为全球最大且最具竞争力的200毫米碳化矽功率半导体晶圆厂，其中高精度连线设备就由新益昌提供。

在胡新荣看来，2025年新益昌与诸多国际客户取得了接触，通过与更多客户在成熟制程上合作，不仅可以让公司拿到更多的市场份额，而且双方可以在设备层面进行磨合，「相当于我们可以通过客户给我们平台进行技术验证，这比投入多少研发都管用。」

胡新荣认为，随著技术进步和客户需求的不断拓展，预计2026年公司会有较大的发展机会，将不断打开行业发展与技术突破的天花板。

新益昌也在公告中表示，截至2025年第三季度末，新益昌半导体业务收入占总营收比例已超过10%，叠加Mini LED固晶机业务后，使得高端装备整体营收占比突破50%，已成为公司核心增长引擎。

买机器「送」机器人？

持续升温的不仅仅是半导体与LED业务，新益昌甚至将具身智能也作为了公司下一步的发展核心。

相关信息显示，2025年10月，新益昌发布具身智能机器人HOSON-Robot。彼时，新益昌方面表示，HOSON-Robot的诞生标志著公司实现了「小脑」运动控制器、灵巧手及关节模组等核心部件的自主研发生产。

从产品资料来看，HOSON-Robot多次提及了工业生产场景下的人工替代及高精度作业的保障能力，相关技术也均指向机器人动作的快速性与精准度等指标，其灵巧手更是完成了工业场景的初步适配。

胡新荣则向《星岛》强调了公司布局具身智能业务的初衷：「下游客户普遍面临著产业工人缺乏的问题，我们为客户提供了机器设备，如果能够同时搭配操作设备的机器人，这就形成了一个闭环，有点像买机器『赠送』机器人。」

新益昌也在接受调研时表示，基于公司在高速高精运动控制、驱动器、高精度DDR电机等核心部件的长期技术积累，公司具备自研机器人「小脑」运动控制器、灵巧手和关节模组的能力，并采用混合智能架构，实现工业与未来通用场景的快速适配。依托在半导体和LED及新型显示行业深厚的客户基础与设备制造经验，公司能高效推进机器人在产线场景的落地应用，形成显著的技术协同优势。

胡新荣表示，新益昌自2024年便开始筹备机器人业务，预计26年将推出第二代产品。「由于我们有一定的技术积累，技术迁移会比较快；在策略上采取小步快跑的扩张方式，先完成产品优化练好内功，然后争取明年实现进入工厂的目标。」

当前，国内机器人市场规模增长显著，其中工业机器人和服务机器人的应用领域不断拓展。胡新荣预计，公司2026年机器人放量在500至1000台之间，具体数量视技术验证效果而定。胡新荣强调，公司会提前布局产能，以应对市场增长和潜在需求。

而《星岛》亦从可靠消息源处得到确认，国内某头部显示面板厂商将成为新益昌的首批机器人目标客户。

胡新荣同时还提及，公司的机器人主要围绕产线生产进行开发，由于诸多元器件实现自产、其成本较好控制，在行业内与宇树可以处于同一水平线，售价则会参照两年期人工工资来确定。

「公司会兼顾主业和机器人业务的协同发展，尽管短期内机器人业务效益尚不显著，但长远来看，这一趋势和方向具有确定性。因此，公司将在稳固主营业务的同时，持续加大在机器人领域进行投入，这是一次关于新技术、新业务的探索与尝试」，胡新荣表示。

星岛视角

当头部玩家聚焦高端技术且主动让出成熟市场，最终被中国企业凭借成熟市场的优势，逐步实现技术突破与市场份额的反超。过去30年中，这类精彩剧本在中国产业界已是屡屡上演。

在产业升级的浪潮中，我们不仅要抓住国产替代的历史机遇，深耕核心主业以巩固市场地位；还要敢于跨界创新，在新兴赛道布局未来。然而成功的跨界往往需要时间的沉淀与耐心的坚守。如何在确保主业持续增长的同时，为新兴的机器人业务拓展出足够的发展空间，这将是新益昌这家国内细分领域龙头未来需长期面对的挑战与考验。

《星岛》见习记者：周昊 中山报道