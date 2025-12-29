本港11月出口货值4,689亿元 按年升18.8% 大马升幅最高逾七成

政府统计处今日（29日）公布，本港11月份商品整体出口货值按年上升18.8%，进口货值亦升18.1%，两者均是连续两个月录得双位数增长。

整体出口货值4689亿 按年升18.8%

继10月份录得17.5%升幅后，2025年11月份的商品整体出口货值为4,689亿元，按年上升18.8%。进口方面，继10月录得18.3%升幅后，11月份商品进口货值为5,174亿元，按年上升18.1%。月内录得有形贸易逆差485亿元，相等于商品进口货值的9.4%。

马来西亚、越南升幅最为显著

总计2025年首11个月，商品整体出口货值按年上升14.3%，进口货值则升14.1%，期间录得有形贸易逆差3,828亿元。按地区分析，11月份输往亚洲的整体出口货值按年上升17.1%，当中以马来西亚、越南、台湾、泰国及中国内地的升幅较为显著。

11月份主要出口目的地货值升幅：

马来西亚：升72.0%

越南：升54.9%

美国：升44.4%

台湾：升45.3%

泰国：升39.6%

荷兰：升36.4%

中国内地：升16.4%

进口方面，来自大部分主要供应地的货值均录得升幅，当中以越南及中国内地的增长最为显著，分别上升102.3%及25.0%。