体育专员蔡健斌：启德体育园开幕历经逾20次测试 最自豪主场馆「一夜变身」草坪
更新时间：16:06 2025-12-29 HKT
发布时间：16:06 2025-12-29 HKT
发布时间：16:06 2025-12-29 HKT
启德体育园今年3月开幕，成为「世界级香港新地标」。文化体育及旅游局体育专员蔡健斌表示，启德体育园是其近年重点工作之一。为确保体育园与城市顺畅衔接，并保障大规模人流安全，他与团队在园区开幕前进行了逾20次不同规模的综合测试，覆盖约20万人次，旨在为交通及营运提供数据基础，确保市民入场顺畅、离场快捷，以及场馆运作顺利。
蔡健斌特别提到，启德主场馆的「一夜变身」灵活草坪系统是他最引以为傲的成就。该系统能够在一个晚上将场地转换为演唱会模式，并在3至4天内重新变回比赛草坪。他强调，这套高适配性系统让体育园能够在演唱会、专业赛事及其他大型活动之间快速切换，从而更好地满足城市对公共文化及体育服务的多元需求，实现城市与场馆之间的高效融合。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT