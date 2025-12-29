外卖员月收十张「牛肉干」 劳联设休息室解困 议员促增短暂泊位

港九劳工社团联会设立的「外卖员休息室」服务今午（29日）在劳联英才赛马会教育中心举行启用仪式。该休息室已于本月16日起投入服务，朝9晚10为外卖员提供冷气、免费 Wi-Fi、饮用水及休憩空间，旨在方便附近工作的外卖员于非送餐高峰时段歇息，并提供合法泊车位，未来可因应实际需要进一步扩充。

吁在外卖需求大区增短暂泊车位

劳联主席林振升、秘书长周小松，联同多位劳联常务委员、外卖平台代表及外卖员共同出席启用仪式。林振升致辞时表示，劳联曾参考内地设立「外卖员驿站」的做法，尝试在本港商场等地寻求设立休息站，但在繁忙地段寻找兼具泊车与休息功能的地点极为困难，而偏远地段则不便送餐。他强调，现有休息站仅属起步，希望借此引发社会关注外卖员的工作环境。他呼吁政府、房署及大型商场等，积极考虑在外卖需求集中的区域，增设短暂泊车位与休息空间。

林振升又强调，许多外卖员并无正式雇佣合约，即使部分平台提供交通意外保障，但仍与《雇员补偿条例》下的保障有别。他乐见政府已听取劳联意见，并正推动立法以完善对外卖员的保障，期望能尽快落实。

他指，休息室启用后日均有三四十人次使用，设施现时设有约20个电单车泊位及可容纳超过20人的室内休息空间，未来可因应实际需要进一步扩充。

目前外卖员无需登记便可直接使用休息室，林振升表示，此举为方便外卖员，主要依赖自律与信任，「暂时唔做咁多核实，都系讲个信字」，现阶段希望减少限制，让外卖员能快速停泊、接单、休息，避免因手续繁复造成不便。

外卖员：无需担心违泊罚单

外卖员简先生表示，劳联设立的休息室为从业员提供了合法的停泊位与休息空间，「起码有瓦遮头，就算打风落黑雨都可以入嚟避」。

简先生提到，以往在街边休息时，即使只是短暂离开上厕所或取餐，车辆亦可能被抄牌甚至锁车，而休息室则让他们能够安心用餐、充电，无需担心罚款问题。他坦言，违例泊车罚单是外卖员一大负担，曾试过一个月收到近10张告票，罚款累计达三四千元。即使月入可达两三万元，在扣除油费、车辆维修及罚款等开支后，实际收入仍然有限。

