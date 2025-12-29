除夕倒数︱中环行人专用区举行 灯光汇演取代烟花 不设默哀冀平安心迎接新一年

2026年即将来临，旅游发展局今日（29日）简介香港跨年倒数活动安排，今年跨年倒数活动将于12月31日晚上11时28分至翌日（2026年1月1日）凌晨12时10分，在中环遮打道行人专用区举行跨年倒数活动。活动以「新希望，新开始」为主题，结合歌唱及多媒体光影表演，为市民及旅客送上祝福。

除夕倒数︱不设默哀 冀平常心迎接新一年

由于上月底大埔宏福苑大火，导致至少161人死亡，政府宣布政府原来的除夕倒数烟花。被问到移师中环遮打道举行的跨年倒数会否有默哀环节，旅发局节目及旅游产品拓展首席顾问洪忠兴表示，内部有讨论相关问题，认为事情已过去，因此不会有静默等安排，希望大家以平常心迎接新一年。

国际殿堂级组合Air Supply首度来港献唱

洪忠兴表示，是次跨年倒数活动将以崭新形式，在核心商业区举行。音乐演唱方面，特别邀请到国际殿堂级组合Air Supply来港献唱，本地年轻歌手冯允谦及云浩影亦会参与演出，香港警察乐队及儿童合唱团亦将参与其中。

中环8座地标建筑物上演光影汇演

踏入2026年前的20秒，中环8座地标建筑物的外墙将会上演光影汇演，以跳字形式显示倒数计时，并配合光影图案，与现场观众一同迎接新年。光影表演将持续约3分钟，以「新希望，新开始」为主题，向全球观众送上祝福。

为配合活动安排，遮打道的冬日小镇将于除夕当日下午4时起暂停开放，并于下午6时起实施封路措施。旅发局亦在中环遮打花园及爱丁堡广场设立两个观赏区，设有电视萤幕及音响，即时转播现场盛况。

取消烟花失气氛？灯光汇演亦具吸引力

被问到活动期间会否设默哀环节，旅发局节目及旅游产品拓展首席顾问洪忠兴称，冀透过简单跨年活动，让旅客及市民迎接新年，故未有相关安排，「其实我们内部有讨论过这问题，大家都觉得事情过了一段时间，另外都是新一年的来临，也有很多朋友和我们反映希望尽量回复平日的生活模式等等，所以我们不再提有静默等安排，希望都是一个很平常的心态，去迎接新一年。」

洪忠兴指，过去倒数活动也有与「新希望、新开始」类似的讯息，向市民及旅客传达平安、盼望及祝福。至于取消烟花会否影响气氛，他承认视觉效果会有不同，但认为灯光汇演亦具吸引力，「今年在缤纷冬日节，我见到圣诞装置及多媒体沉浸式灯光汇演，收到的反应是大家都享受多层次和有深度的气氛」。

多平台直播倒数盛况 尖沙咀文化中心同步转播

旅发局预计，不少市民及旅客会选择在尖沙咀观赏倒数。因此，文化中心外墙当晚亦会同步直播中环的倒数活动。现场观众亦可透过会展设立的巨型倒数钟一同倒数，感受节日气氛。

另外，旅发局网站、Facebook及YouTube等社交平台，ViuTV 99 台、ViuTV 网站及应用程式，以及无线电视 81 台、HOYTV 77 台及港台电视 32、港台网站及应用程式，均会同步直播是次跨年倒数活动。

记者：萧博禧

