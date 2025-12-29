东岸板道东段今开放 市民试行玻璃桥感受「脚下维港」

位于东区走廊下的东岸板道（东段）今日（29日）起开放予公众使用，该段海滨长约1.1公里，亦是连贯坚尼地城至筲箕湾、约13公里北角海滨的「最后一公里」，吸引不少市民前来「打卡」见证。有街跑爱好者大赞「路况好，通道宽阔」，日后会来回跑整个海滨长廊；亦有特意驾车前来的狗主指环境很干净和舒服。

与西段一样，东段亦是24小时开放，当中引入不少特色设施，包括一道长20米、阔3米的玻璃观景台，市民只需穿上场地提供的鞋套，便可踏上玻璃走廊，感受脚下的维港。开放时间为每日上午十时至下午六时，如天气欠佳，观景台将暂停开放。

沿途设有单车速度侦测器

此外，整段东岸板道均是「海滨共享空间」，设有共享径让行人、跑步人士及单车人士共用同一空间。在东段，沿途设有一部单车速度侦测器，上面有告示提醒「骑踏单车时时速不可超过每小时15公里」。而邻近电照街，亦设有宠物友善区，让巿民与牵绳宠物放松、放电，该处明年首季也将开放小食亭和可提供餐饮服务的多用途室，现时正在装修中。

在附近上班、专程过来「试跑」的谭先生指，今天由邻近渣华道的海滨出发到终点（东段）共约1.5公里，虽然第一天开放人流较多，但整体感觉仍然是不错，预计日后会转到新海滨作长跑训练，可以来、回跑约共26公里。他大赞「新路好阔」且路况良好，跑步时GPS定位亦都没有阻挡，「开放后很方便，因为我在附近上班，可以跑完步先去。（会否推介给其他跑友？）不用推介的，有好的路他们也会自己来。」

第一时间带同爱犬到来体验

市民张先生今日带同儿子及迷你牧羊犬「Taki」驾车前来。他表示，以往会去邮轮码头、中环海滨及一些宠物友善商场，得知今早东岸板道（东段）正式开放，便第一时间与爱犬感受新路，从北角海滨公园开始步行至玻璃观景台，他们也特意停留体验。张先生称相比西段，这里是刚刚新开放，地方也干净些，「（西段）开了一年已经开始污糟，这里当然地方好些，整体感觉很舒服，如果可以踩着单车就更加好，很快会人山人海，希望养宠物的人大家可以注意衞生，尽量自行清洁地方。」

特意前来体验玻璃观景台的元朗区居民伍先生表示：「佢唔会很高，所以唔会惊。」他称活动很有新鲜感，加上整个环境不错，也可以观望海景，惟玻璃范围稍为较短，「如果可以再长一些，可令到体验更加深刻。」他亦有打卡留念，准备上载到社交平台与朋友分享「靓景」。

东段亦吸引许多钓鱼爱好者「转场」过来垂钓，其中住在东区的北京游客刘先生指，由于「今天刚开放」，故特意前来钓鱼。自早上9时多开始，他钓了1个多小时便收获约半袋渔获，又称赞维港的「水质好、鱼儿多」。

何文尧到场视察后指，东段开放比预期更加受欢迎。

有足够空间日后可举办不同活动

海滨事务委员会主席何文尧今早到场视察，他称，今天东段开放比预期更加受欢迎，于早上6时许到场时，已有市民等候使用新跑道，「现在也很多人」。他提到，参考西段开放时有市民反映「好像行年宵」，故会商讨如何预备安排人手，疏导人流等。

他亦指，东段的板道比西段的宽敞，预计有足够空间让日后其他持份者举办不同活动。此外，新路段除可观看日落，早上亦可以看日出，「于维港东面邻近消防局码头，有几个位原来可以影到好靓的维港日出。」

被问及有市民认为玻璃观景台太短，他提到自己在试行时也觉得「唔够过瘾，短了一点」，又称观景台是一个「新尝试」，是全港第一个，相信累积经验后，日后若应用到在其他地方，可以考虑加长或作其他安排，令市民有更崭新体验。

