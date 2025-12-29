洪水桥谋杀案｜再多1名29岁无业男被控谋杀罪 还柙待进一步调查明年3月再讯
51岁男子疑因私烟纠纷被杀害，8月被弃尸洪水桥亦园路，事后警方先后拘捕27人。今（29日）早上再有1名29岁无业男被控1项谋杀罪，于粉岭裁判法院首次提堂。被告暂准毋须答辩，案件押后至明年3月23日再讯，以待警方进一步调查，包括搜查被告手提电话、等候科学鉴证及验尸报告以及拘捕在逃人士，期间被告须还押候讯。
29岁无业男张伟贤被控于2025年8月25日，在屯门亦园路亦园村近灯柱BD3188与杨友填、黄志贤、张传威及其他不知名人士，谋杀男子曾彭山。
案件编号：FLCC 2943/2025
