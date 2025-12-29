涉不满乘客指指点点教路爆粗  的士司机被控无礼貌及不守规矩等两罪不成立

16岁乘客去年9月凌晨乘搭的士时，不断指示82岁司机行车路线，疑遭司机以粗口辱骂「你咪X嘈啦，我识行呀」及拒发收据。司机早前否认无礼貌及不守规矩等两项传票罪受审，暂委裁判官梁蕴庄今（29日）早在九龙城裁判法院裁决时指，乘客报案时投诉被告兜路，惟庭上供称被告非兜路，而是用粗口辱骂乘客。在警方介入调查后，警员没有要求被告提供手写单据，终裁定被告的两罪脱。

梁官裁决时指，事主与被告案发时发生争执，法庭需小心考虑事主的作供动机，事主作供时的神态举止令法庭未能稳妥地信纳其证供。梁官引述调查警员证供指，事主在警署外向警员投诉被告兜路，并非针对被告的态度及讲粗口，惟事主在庭上作供时提及被告以粗口辱骂他，另指被告没有兜路。梁官认为，若被告案发时确实与事主发生粗口纠纷，事主理应会在报案时向警员投诉，故认为事主的供词不一致，质疑事主的可信性，裁定被告无礼貌及不守规矩罪脱。

梁官续引述警员供词，案发时目睹被告有尝试列印收据，惟有事主作供时矢口否认，指被告拒绝发出收据。梁官引述在警署门外拍摄的片段，观察到被告在车内花费一段时间，调查警员则在旁目击被告在车内的行为，而事主并非在车内，而是在与的士一段距离的路上与另一警员作投诉。梁官认为，事主根本不清楚被告是否在列印收据，惟在庭上断定被告拒绝提供收据。

梁官认为，案发时的士并非前往普通目的地，而是在警署门外，事主与被告就车资有拗撬，互有指控，需要警员调停，并非一般乘客与司机的关系。惟事主突然取出一百元车资，当时的士的计程表仍在跳动，双方亦未能确定车资金额。被告期望警员处理纠纷，并非属完成一般常规交易程序，警员亦目睹被告尝试列印收据不果。尽管法例要求的士司机在未能提供收据的情况下，手写收据交予乘客，惟警方介入后，在场的警员没有要求被告提供手写收据。在警方介入的情况下，没有给予被告指示手写收据，故认为事件非属一般情况，被告能构成合理辩解，裁定被告拒绝/忽略发出的士车费收据罪脱。

梁官另指，被告自辩时的证供亦不尽不实，庭上坚称自己没有说出「大把钱」及粗言秽语的字眼，惟涉案片段能清晰地听见被告说出该些句子。本案主要依赖事主供词，惟法庭未能稳妥信纳事主，涉案片段亦未能拍摄案发时的真实情况，基于一点利益归于被告，终裁定被告两项传票罪脱。

83岁被告甄根海，被票控拒绝/忽略发出的士车费收据、及无礼貌及不守规矩两罪。控罪指，他分别在2024年9月21日上午2时许，于深水埗警署外，无合理辩解地拒绝已缴付的士车费的人，就公共服务车辆的车费收据之要求；另在同日上午2时许，于枫树街球场往深水埗警署附近，身为的士司机，无合理辩解地无礼貌及不守规矩。

案件编号：KCS 1073、1074/2025

法庭记者：黄巧儿

