16岁印度男生涉阻港铁车门关闭 精神科报告指被告不适宜答辩 押明年2月聆讯

16岁印度裔男学生涉用手挡地铁车门，阻碍车门关闭，他被控一项刑事损坏罪，今（29日）于东区裁判法院再提堂。辩方引述精神科报告指男学生不适宜答辩，将致函律政司探讨以其他方式处理。裁判官林子康应申请押后案件至明年2月23日作聆讯，届时控方须证明被告作出涉案行为。期间被告续准保释。

辩方甫开庭透露，早前索取的2份精神科报告均显示被告不适宜答辩。控方随后申请押后至明年2月23日，索取监护令报告等3份报告。辩方表示，将写信予律政司探讨以其他方式处理，另反对控方在目前阶段索取报告，认为须先证明被告曾否作出涉案行为，之后再索报告。

案件一度押后，控方之后改为申请押后作聆讯，以证明被告曾否作出涉案的行为，期间辩方会致函律政司。林官批准申请，押后案件至明年2月23日进行聆讯，原定2月13日的提堂被搁置。

被告TILANI Aryan M，报称学生，被控于2025年10月18日，在香港湾仔轩尼诗道港铁湾仔站往柴湾方向的港铁（11号列车）车厢（163号车厢）内无合法辩解而损坏属于香港铁路有限公司的港铁11号列车163号车厢A1门，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。

被告早前获准以3万元现金，和2万元人事担保保释，期间不得离开香港、须交出旅游证件、居于报称地址、更改住址前24小时须通知警署、须遵守宵禁令，以及不得踏足任何港铁站。

案件编号：ESCC2712/2025

法庭记者：雷璟怡

