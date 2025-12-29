私隐专员公署委任两名新委员 朱伟年及黎少斌加入科技发展常务委员会

个人资料私隐专员钟丽玲今日（29日）宣布，委任网络安全专家朱伟年及香港生产力促进局首席数码总监黎少斌为个人资料私隐专员公署科技发展常务委员会新成员，任期均为两年，由2026年1月1日至2027年12月31日。

两位新成员具备丰富科技经验

朱伟年为网络安全专家，拥有逾32年网络安全行业经验，工作范畴涵盖云端迁移、独立网络安全及私隐影响评估、金融科技与传统支付系统实施，以及个人资料私隐方案保障。

黎少斌现为香港生产力促进局首席数码总监，曾于跨国企业任职逾20年，是工业4.0及智能科技应用技术专家，熟悉数码市场及新兴产业趋势，并具备丰富的本地与海外业务拓展经验。

多名现任委员获续任

此外，委员会三名现任成员李嘉乐、黄锦辉及姚兆明获继续委任，任期同为2026年1月1日至2027年12月31日。

私隐专员钟丽玲亦借此机会，感谢所有委员会成员的贡献，并特别鸣谢任期届满的陈仲文及刘伟经。

由2026年1月1日起，委员会成员名单如下（按英文姓氏排列）：

钟丽玲女士, SBS（个人资料私隐专员）（联席主席）

王雅媛女士（助理个人资料私隐专员（合规、环球事务及研究））（联席主席）

张伟伦博士

朱伟年博士（新成员）

黎少斌先生（新成员）

李嘉乐教授

立法会议员黄锦辉教授，MH

杨瓞仁教授

姚兆明教授

委员会成立旨在就数据处理及资讯科技发展对个人资料私隐的影响，向私隐专员提供意见。委员会由资讯及通讯技术行业的杰出人士组成，成员涵盖资讯安全、网络安全和人工智能等领域的专家，其多元的学术及企业背景有助于私隐专员制定应对科技发展并保障个人资料私隐的政策和建议。