周深跨年演唱会｜除夕元旦屯马线及东铁线加密班次 12.31往罗湖尾班车延后开出（附详细时间）

【周深演唱会/尾班车/除夕】周深「深深的」巡回演唱会香港站将于周三（31日）至2026年1月1日在启德主场馆举行。运输署今日（29日）公布，将实施特别交通及运输安排。港铁屯马线及东铁线将加密班次，或在有需要时安排后备列车加强服务；专营巴士公司亦将于宋皇台道上落客区提供11条特别巴士路线；落马洲／皇岗口岸及深圳湾口岸将会24小时通关供旅客返回内地。

启德体育园一带交通预计繁忙

运输署表示，因应除夕及元旦晚上启德主场馆的演唱会活动，启德体育园一带将实施特别交通及运输安排。当局预计届时交通将会较为繁忙，建议观众应乘搭公共交通工具，避免驾驶或乘坐私家车（包括跨境私家车）前往。

除夕交通︱宋皇台道上落客区提供11条特别巴士路线

运输署已协调本地及跨境公共运输服务营办商，在演唱会离场时段加强服务。港铁屯马线及东铁线将加密班次，或在有需要时安排后备列车加强服务。专营巴士公司亦将于宋皇台道上落客区提供11条特别巴士路线，分别前往落马洲（新田）公共运输交汇处、港珠澳大桥香港口岸，以及港九新界各主要地区。

启德主场馆的士上落客区将会开放。然而，宋皇台道上落客区在进场时段（除夕下午6时30分至9时，元旦下午4时30分至7时）只开放予的士落客，离场时段则暂停的士上落客。由于预计离场人士众多，轮候的士时间或会较长，请观众耐心等候。

根据主办单位资料，两场演唱会预计分别于元旦日凌晨0时30分及晚上10时30分完结。计划即日返回内地的观众需特别留意前往各口岸的班次服务时间。

今年除夕，罗湖口岸会延长开放至元旦日凌晨2时，所以12月31日尾班车时间会有所不同。如旅客经罗湖口岸返回内地，需赶及港铁屯马线最后一班相关列车，并于大围站转乘东铁线往罗湖站。

宋皇台及启德站相关班次开出时间：

2025年12月31日演唱会 2026年1月1日演唱会 宋皇台站 元旦日凌晨0时58分 晚上10时59分 启德站 元旦日凌晨1时 晚上11时01分

港铁提醒，除夕及新年期间，港铁本地铁路线将于不同时段加密列车班次。在除夕夜，8 条本地铁路线（机场快线、迪士尼线及东铁线来往罗湖及落马洲站除外）以及 7 条轻铁路线（505、507、610、614P、615P、706 及751）将通宵行驶，港铁巴士 506、K51 及 K54A 会延长服务时间。

除夕相关尾班车详细开出时间如下：

落马洲／皇岗口岸为24小时通关，旅客可乘搭东铁线往上水站转乘九巴第276B或N73号线，或直接在宋皇台道上落客区乘搭特别巴士第SP12号线往落马洲（新田）公共运输交汇处，转乘落马洲—皇岗过境穿梭巴士（皇巴）返回内地。

深圳湾口岸六因除夕夜旅客清关服务改为24小时运作，专营巴士营办商会于凌晨时段营运第NB2号和NB3号两条特别巴士路线，分别提供往返元朗／天水围和往返屯门的服务。除夕演唱会的旅客亦可乘搭屯马线往元朗站／天水围站和屯门站，分别转乘第NB2号和NB3号特别巴士路线前往深圳湾口岸。

此外，观众可乘搭启德体育园于离场时段安排的跨境巴士服务返回内地，乘客需预先在营办商的网上平台购票，离场时现场不设售票。

观众请留意场地广播和「离场易」平台提供的实时资讯，以及经运输署网页、「香港出行易」流动应用程式、电台和电视台发放的最新交通消息。