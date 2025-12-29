每日杂志‧人物志｜细听骸骨背后故事 李衍蒨为亡者寻回身份与尊严

大埔宏福苑火灾，部分遗体因严重焚毁未能确认身份，早前警方曾安排失联者家属抽取DNA样本，协助辨认。本港法医人类学家李衍蒨，过去多次参与灾难现场的遗体辨识和鉴定工作，包括在伦敦「格兰菲塔」大火，为无名尸骸寻回身份。她指，烈火下遗体的DNA样本恐遭破坏，若找到牙齿，绝对有助辨识，但预期工作艰巨。今次灾难发生在香港，令她倍感伤痛。尸骨尚存，余音未绝，她认为法医人类学家的工作，是细听尸骨背后的故事，为亡者寻回身份和尊重，亦助家属释怀，重新出发。

李衍蒨曾在大埔居住10多年，虽然近年迁出，但她指，每次回大埔探望家人，宏福苑总是必经之地，「看到宏福苑，就知道家在附近。」这几星期回家路上，遥望这个大埔居民心中的地标，她只觉物是人非，总感戚然难过，心里满是无力感。

曾参与「格兰菲塔」大火鉴定工作

不少人把逾150人死亡的宏福苑五级火警，与2017年夺去72人性命的英国伦敦「格兰菲塔」火灾相提并论。撇开宏福苑的起火原因仍有待调查，两宗火警的近似之处，是部分罹难者的遗体烧成灰烬，难辨身份。

她记得，当年身在非洲国家索马利兰参与乱葬岗挖掘工作，在营地期间从新闻画面中目睹大火吞噬大厦。半年后，她赴伦敦参与鉴定工作。由于不少罹难者的遗骸残缺不全，亦有人仅剩牙齿可辨，她形容当时工作艰巨，压力沉重。

李衍蒨曾到非洲索马利兰，考察战争罪行并挖掘乱葬岗。 受访者提供

李衍蒨曾多次参与灾难与屠杀事件的骸骨辨认工作，追寻亡者身份。 受访者提供

李衍蒨指出，两宗火警另一个共通点，是均属「开放式灾难」。她解释，两者皆发生在住宅大厦，牵涉楼层多，住客人数广，即使掌握住客名单，亦难确定事发当刻实际在场人数，增加辨识工作的困难。

今次宏福苑火灾，在港人心中留下烙印，亦让她感悟人生无常。她冀望能尽早为亡者找回身份，让家属释怀，重新出发。

「焚烧过的遗骸，还能否抽取DNA？」这是灾后鉴定的常见提问之一，李衍蒨指，国际界普遍认可指纹、DNA（脱氧核糖核酸）及牙齿作为辨认死者身份的方法。惟经烈焰吞噬后，遗体的指纹恐已不全，体内蛋白质亦可能因高温变异，影响DNA样本。

2017年12月，李衍蒨在伦敦参与格兰菲塔火灾的鉴定工作。 受访者提供

若能找到牙齿 辨识率大增

她补充，若能找到牙齿，辨识率亦大大提高。她指，牙齿是人体最坚硬的组织，表面的珐瑯质能保护牙齿，内部的牙髓与牙骨质则蕴藏大量DNA，即使仅找到1颗牙齿，亦可望透过经牙髓提取DNA，追查亡者身份。

她提到，除了DNA样本，亦可通过医疗植入物或旧伤患，如人工膝关节和医疗钉等，协助辨识。她称，骸骨藏有不少线索，如凭骸骨大小，可追踪到亡者的性别、年龄、高度，甚至种族。

过去12年，李衍蒨曾参与空难事故中罹难者的辨识工作，亦多次为战乱或自然灾害中的亡者鉴定身份，足迹遍及东帝汶、波兰、塞浦路斯及索马利兰，处理过无人认领或埋在乱葬岗骸骨的人道救援工作。

尸骨尚存，余音未绝。数年前，她在东帝汶处理骸骨时，曾陷入毫无线索的困境，「当时曾经自我怀疑」，但最终凭小线索取得大进展。

李衍蒨以法医人类学家身份出席国际会议。 受访者提供

非国挖掘乱葬岗 家属聚拢打探

为亡者发声之余，她亦珍视生者的感受。她提到，2017年在索马利兰挖掘乱葬岗时，有军人持枪戒备，态度傲慢地驱赶聚集民众。该国内战期间，全国约25%人口罹难，乱葬岗成了历史烙印，不少民众仍矢志追寻「失踪」家属的下落。

当她及团队展开挖掘工作的消息传出，不少家属前来打探，看见身份未确认的骸骨被挖出，民众已激动嚎哭。她希望藉挖掘工作，让民众得以释放积压多年的伤痛，重新走下去。

每次处理骸骨，她都抱持尊敬的心，谨慎处理，使用毛刷、铲子等考古工具，轻拂骸骨上的灰尘，生怕破坏亡者仅余的痕迹。

李衍蒨指，法医人类学家要细听尸骨背后故事，为亡者寻回身份和尊重。

每次处理婴孩遗体 分外揪心

多年来，她提醒自己不要感情用事，毋忘为亡者找真相的使命。可是，最令她震撼及动容的，是涉及幼婴及孩童的事故。2013年，她在美国迈亚密进行法医解剖实习，当时处理一宗怀孕妇女遭枪杀案，案中母亲及5个月大的胎儿双双身亡，凶手是母亲的男性伴侣。

当时她先解剖母亲遗体，期间从羊膜囊取出已成形的胎儿。她称，胎儿依赖母亲供应养分，当母亲死亡，胎儿亦会夭折。她曾疑问是否需要解剖胎儿，惟法医认为须明确查明死因，最终决定按程序解剖。她坦言，当时觉得胎儿已被夺去性命，还要接受解剖，情何以堪，「还记得动刀一刻于心不忍，流下泪来。」

自那次经历后，每当再处理幼婴或儿童，尽管仍感揪心，但她已学懂区分情感和理智，叮嘱自己保持冷静，细心聆听骸骨背后的故事。

在本港，法医人类学家是冷门工作，亦常被人与法医混淆。她解释，法医透过解剖尸体，为亡者找死因；法医人类学家则透过检验骸骨，找出亡者身份。她形容，每一副骸骨背后，都是一个故事，法医人类学家的工作，是细听骸骨说话，为曾被遗忘的亡者寻回身份和尊重。当见到亡者获得安葬，家属释然，她最感可贵。

李衍蒨撰写多本介绍法医人类学的书籍，推广科普知识。

李衍蒨现时在大学教授法医人类学的相关课程。 受访者提供

近年醉心研习日本技艺「金继」 修复破损器物

近年李衍蒨醉心研习日本技艺「金继」，学习修复破损器物。「金继」视裂痕为器物的历史印记，从寻找骸骨到修复器物，她坦言，「每一次用心的修补，都是对生命的温柔回应。」

不掩饰裂痕 「不完美之美」

「金继」是日本传统修复陶器与漆器的工艺，技法以生漆混合金、银粉末，黏合破损陶器或瓷器的裂痕，过程中不掩饰裂痕，体现「不完美之美」。3年前，李衍蒨遇上「金继」技艺，深深着迷，开始研习。

近年李衍蒨醉心研习日本技艺「金继」，学习修复破损器物。 受访者提供

法医人类学家从人类遗骸中，寻找亡者的故事与未完篇章；「金继」修复者则藉重新连结破碎器物，赋予其新生命，两者颇有异曲同工之处。李衍蒨感性地说，「器物即使破损，依然可以美丽地延续。人何尝不是？」

本月初，她在中环大馆参加「金继」研习班。她称，在「金继」的世界，裂痕并非瑕疵，而是一段值得铭记的历程。她领悟，修复的不只是器物，也往往是生命中不愿遗忘的事物与情感。她自言并非职人，技艺亦不完美，但坚信每一次用心修补，都是对生命的回应。

