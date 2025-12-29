Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

公立医院收费改革︱元旦日实施 议员倡增夜间门诊服务名额 强化公私营协作

社会
更新时间：10:23 2025-12-29 HKT
发布时间：10:23 2025-12-29 HKT

公营医疗服务收费改革于元旦日起实施，急症室收费加价至400元，危殆及危急病人可获豁免；普通科门诊、专科门诊、处方药物及住院费用等亦同步调整。两名立法会议员均建议政府增加政府夜诊服务，及加强公私营协作。

选委界立法会议员陈凯欣今早（29日）在电台节目中指出，夜诊服务不足问题值得关注。以深水埗区为例，该区人口逾40万，只设有6间家庭医学门诊，其中仅长沙湾诊所于星期一至五提供夜诊服务至晚上10时。居民在缺乏选择的情况下，有需要时最终只能前往明爱医院急症室轮候。她期望政府能增设夜诊服务。

陈凯欣提倡加强公私营协作

收费改革设有每人每年1万元的公营医疗费用上限，并于元旦日起接受申请。陈凯欣表示，不少市民反映申请手续较为繁复，除须审核病人经济状况外，同住核心家庭成员的八达通等储值卡余额亦列入审查范围，令部分家庭感到忧虑。她希望医管局及政府能加设专责队伍，协助市民办理手续。

陈凯欣进一步建议，政府应于部分区域加强夜诊服务。她早前已在立法会反映相关情况，虽医管局答应于2026年第二季起逐步增加约2.5万个夜诊名额，但她认为增幅仍不足以满足需求，建议提早扩充名额。此外，她提倡加强公私营协作，或可与非牟利慈善机构的中西医服务合作，「错开」应诊时间，由非牟利团体将服务延长至晚上10时至12时，以填补服务空隙。

应加快设立更多非牟利社区药房

不少市民亦担心药费上升加重负担。陈凯欣认为，应加快设立更多非牟利社区药房，并配合公营医疗收费改革的推行时间，以降低市民的忧虑。她同时指出，家庭医学中心门诊必须为偶发性疾病增加名额，否则病人最终只有转往急症室求诊。此外，她建议优化医院管理局手机应用程式「HA Go」系统，让长者可以透过身份证查阅累计医疗费用，提高使用便利性。

邓家彪：应进一步优化医疗费用减免机制

工联会立法会议员邓家彪在同一节目中表示，忧虑医疗收费增加后，部分市民或因此延误就医或减少用药。他认为应进一步优化医疗费用减免机制，并加强宣传，让市民清楚了解申请程序。他透露，合资格申请者约有140万至150万人，但目前仅约5万宗申请成功，两者差距显著。

邓家彪亦担心，公营系统加费后，私营机构可能跟随调整，无法达成分流病人的效果，建议医管局密切监察情况。他同时指出，夜诊服务确实有待提升。若所有领取长者生活津贴的受助人，不论年龄皆可自动纳入医疗费用豁免机制，将可大幅减轻医管局的行政负担，同时提升长者的医疗保障与幸福感。

