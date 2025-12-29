天文台｜今日大致天晴 早上清凉 最高气温约22度

东北季候风正为广东带来普遍晴朗的天气。由于天朗气清，今早新界部分地区辐射冷却较为明显，气温降至13度左右。

本港地区今日天气预测，大致天晴。早上清凉，日间干燥，最高气温约22度。吹和缓东至东北风。

展望明早仍然清凉，日间温暖及干燥。除夕短暂时间有阳光，元旦大致多云，晚上渐转吹偏北风，随后一两日气温显著下降，风势颇大。

分区气温

九天天气预报

影响广东沿岸的东北季候风会在今明两日逐渐缓和，该区天色大致良好，早上仍然清凉，日间气温稍为回升及干燥，内陆地区日夜温差颇大。而一股偏东气流会在除夕逐渐影响华南沿岸，该区云量增多。预料一股东北季候风会在元旦晚上抵达沿岸地区，该区北风增强，随后一两日气温显著下降，天气转冷。