六合彩｜新年金多宝1.3周六晚搞珠 头奖一注独中达1亿元 即睇最旺号码！

社会
更新时间：00:45 2025-12-29 HKT
发布时间：00:45 2025-12-29 HKT

新年发达机会接肿而来，马会公布将于本周六（明年1月3日）举行六合彩新年金多宝搅珠，将设7,500万元金多宝，若以每注10元计算，头奖彩金有机会高达1亿元。新年金多宝彩票已正式开售，为让市民有更多时间购买彩票，本周二（12月30日）将不设六合彩搅珠，而1月1日元旦则为「好运1月1赛马日2026」，同样不设搅珠。

翻查过往数据，新年金多宝自2013年推出以来共举行12次，其中「46」号出现次数最多，累计开出5次；「8」号及「32」号各出现4次。至于2025年内的10次金多宝搅珠，「19」号出现次数最高，曾5次被搅出，而「22」号及「45」号亦各出现4次。

资料图片
资料图片

翻查资料，由2002年7月4日至2025年12月28日多次搅珠结果，在49个号码之中，开出次数最多的仍是「30」号，累计出现513次，其次为「49」号开出508次及「24」号开出503次，而「22」号及「13」号亦接近500次，属较常见号码。

相反，「19」、「41」、「23」、「25」、「5」及「43」则属相对冷门号码，其中「19」号历来仅开出432次。

