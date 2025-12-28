基孔肯雅热︱35岁女两日一夜肇庆团中招 居于长亨邨 中心正联络39名团友

衞生署衞生防护中心表示，截至今日（28日）下午5时，录得一宗新增感染基孔肯雅热输入个案，涉及一名35岁女子，居于葵青长亨邨。初步调查显示，她于12月20日至21日与家人参加旅行团到访广东省肇庆市，并曾在当地郊外环境被蚊子叮咬。

同行家人未有病征 中心联络其余团友

中心表示，患者在12月25日出现关节痛，翌日出现皮疹，并于昨日（27日）出现发烧，同日到玛嘉烈医院急症室求医，获安排入院在无蚊环境下接受治疗，目前情况稳定。她的血液样本对基孔肯雅病毒呈阳性反应。她有3名家居接触者，曾一同参加旅行团到访肇庆，暂时没有出现病征，正接受医学监察。中心会主动联络其余39名同行团友，向其提供健康建议及医学监察。

流行病学调查显示，病人的住所和日常活动范围与过去一个月内录得的输入或本地个案没有重叠的地方，而她在潜伏期亦没有前往青衣自然径。由于病人在潜伏期曾到访广东省，亦跟香港过去一个月内录得的个案没有流行病学关连，中心认为她是在外游期间受到感染，属输入个案，会把个案通报广东省衞生当局。