渗水办明年推新调查流程加快处理渗水个案 红外线测试甄别源头 促使业主履行维修责任

楼宇渗水问题影响市民日常生活，今年《施政报告》宣布，将于明年上半年推出先导计划，优化处理楼宇渗水问题的程序。由食物环境衞生署（食环署）及屋宇署组成的联合办事处（联办处），每年处理楼宇渗水的举报超过4万宗，且有上升趋势。为促使业主及时维修其物业，联办处会在调查中利用红外线测试加快甄别渗水源头，以尽早通知源头单位业主作出跟进。

食环署及屋宇署组成的联合办事处， 在调查中利用红外线测试加快甄别渗水源头，以尽早通知源头单位业主作出跟进。卢江球摄

食环署高级总监（联合办事处）马淑芳接受《星岛》访问时透露，为促使业主尽快履行其妥善维修物业的责任，联办处会在第一阶段渗水调查中，新增红外线测试以加快甄别渗水源头。若结果显示渗水位置的湿度数值高于或等于35%及怀疑是由上层单位引致，联办处随即会向上层单位业主发出「建议维修通知」，要求他们在指定时间内自行检查和维修。相对过去先进行第二和第三阶段详细调查后才要求上层单位业主跟进，新程序将有助相关业主更早进行维修，让渗水问题更早解决。

两阶段调查同步进行 提升效率

马又指，如在「建议维修通知」逾期后，渗水情况仍然持续，联办处仍会展开第二和第三阶段详细调查，甄别渗水源头，并向业主收回检测费用。同时，联办处会把原本按序进行的第二和第三阶段调查改为同步进行，从而精简程序，提升效率。

屋宇署（联合办事处）高级专业主任卢江表示，调查渗水问题的核心是找到渗水源头所在，常见的两个渗水主因是雨水经外墙渗入，以及楼宇单位内部的供水、排水系统出现渗漏等等。他表示，根据过往调查和个案分析，排除雨水渗漏之后，绝大部分渗水个案的源头都在楼上单位，「多是由于供水、排水系统故障或防水层问题，导致楼下出现渗水」。因此他认为提早通知楼上业主检测维修，能有效尽早解决渗水问题。

联办处职员使用电子湿度仪量度天花渗水位置的湿度值。食环署提供

联办处职员在怀疑引致渗水单位进行颜色水测试。食环署提供

拟备维修商名单 上载参考价格

卢江又谓，屋宇署正拟备有意提供渗水检测及维修服务的营运商，连同参考服务价格资料的名单，上载至联办处、食环署及屋宇署网页，以便市民找到合适人士处理渗水个案；署方亦会联络香港测量师学会等专业组织，制作及在网上发放有关渗水检测及维修的「懒人包」。收到「建议维修通知」的业主如需财政支援，也可透过市区重建局的「有需要人士维修自住物业津贴计划」，以及屋宇署的「楼宇安全贷款计划」申请资助或贷款。

推先导计划培训物管介入调解

马淑芳提到，住户之间就渗水问题进行协商和调解，往往比由联办处介入更为有效。政府近年大力推动以协商和调解方式解决渗水纠纷，其中食环署推出「物业管理公司协助处理住宅楼宇渗水计划」，旨在让物业管理公司协调住户透过调解或民事方式处理渗水问题。截至今年12月中旬，已有240多个屋苑的物管公司参与，过去3年，约有7成个案能透过物管公司成功解决。为协助物管公司更有效处理渗水个案，环境及生态局、食环署和律政司于今年7月推出「社区调解先导计划」，为物管人员提供全日制调解技巧培训，期望物管人员掌握必要的调解知识和技巧后，能第一时间介入协助处理渗水问题，改善沟通，促进社区和谐。

记者：谢宗英