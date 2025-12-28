共创明Teen︱第三届毕业礼今举行 陈国基：计划成功有赖政商民通力合作

第三届共创明「Teen」计划今午（28日）于启德体艺馆举行毕业典礼。政务司司长陈国基致辞时指，乐见约4,000位学员取得学习成果，计划得以成功有赖政商民通力合作，为学员提供资助以及各式各样的资源。他特别感谢多间香港知名企业担任合作伙伴，并出钱出力出心，各部门亦筹办丰富活动，推荐优秀友师陪伴学员成长。

陈国基：学员足迹走遍神州大地

陈国基表示，支持计划的企业和团体越来越多，由第1期的100多个，增至第3期400多个，展示社会各界对计划的支持。同时星级导师数目，由第1期10多位，增至第3期的50多位，而这些星级导师都为非常忙碌的人，但都愿意都抽出宝贵时间协助同学成长。他又提到，内地研学团数目亦有所增加，从第1期5个，增加到第3期的35个 ，学员足迹走遍神州大地，除大湾区外，亦到北京、宁夏、四川等地，自己在今年7月更和学员到海南，见证火箭升空，认识国家发展伟大成就。

陈国基感谢友师与学员同行，协助学员增加自信，建立积极人生观，目前有400位友师连续参与第3期计划，相信他们亦会参加第4期。此外，不少学员从计划毕业后，亦参加校友会活动，当中有人担任青年委员会，负责策划和举办活动，期望学员能从参与者变成策划者。

马会、恒基、新地、周大福等获颁策略伙伴大奖

陈国基透露，有大型企业表明会优先考虑聘用「共创明『Teen』计划」校友会成员，鼓励学员在毕业后积极参加校友活动，认为有助协助拓展人际网络延续计划成效，更希望学员可带著在计划中收获的自信、眼界和友谊，继续勇敢前行，创造更多属于自己多姿多彩的故事。

毕业礼上，当局更向合作伙伴、导师及支持机构颁发感谢状，当中马会、恒基地产、新鸿基地产、周大福企业社会方案等获颁策略伙伴大奖。现场亦有学员表演无伴奏合唱。活动最后，所有友师一同为学员带上毕业帽并合照；歌手冯允谦亦压轴登场表演。

记者：林彦汛

摄影：刘骏轩