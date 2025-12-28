圣诞︱高铁站迎返港人潮 北上家长赞内地使费平：仔女储足精力返学

圣诞节连周末假期步入尾声，入境处预料今天（28日）是假期入境高峰，大批北上港人带同小朋友玩到最后一刻，下午才陆续返港。《星岛头条》记者中午抵达西九龙高铁站，抵港大堂外有大批市民排队出闸。据高铁站屏幕显示，约5至10分钟便有一班从广州、深圳、汕头等城市抵港的列车。站内人头涌涌，不少人一家大小拖着行李回家。有港铁职员在场协助疏导人潮，现场秩序良好。有市民表示过关人流「可接受」，不用等太久即可出闸。

假期优先选内地 港人：既安全又便宜

带儿子到东莞旅行的洪小姐表示，这次圣诞假期应儿子要求，带他到珠海长隆飞船乐园游玩，欣赏当地圣诞灯饰，享受节日气氛。她对行程相当满意，不但因为只花费约2,000元，与平时假期开销相若，而且因提早预订酒店及水上乐园门票，行程十分顺畅，未受人流影响。她亦指，「这次旅行让儿子好好休息，他明日上学会更有活力。」

到福建旅游5日4夜的陈先生表示，自己假期会优先选择内地，其次是留港，「现在内地城市变化很大，而且既安全又便宜」。他指福建随着铁路兴建，交通越来越方便，加上当地景点和美食，例如西湖、锅边糊等，「是一个很值得再去的地方」。

至于到福建探亲的吴小姐则表示，以往圣诞节有时会到泰国、台湾等地旅游，但今年专程到内地探亲及吃团年饭，并带女儿到内地的游戏室游玩。她指内地花费比平常旅行少，「酒店、车费和消费一共只花3,000至4,000元」，加上地方辽阔，人流「可接受」，不会太挤逼。

旅客来港跨年 不担心倒数人潮

除了港人结束圣诞假期，亦有内地旅客趁跨年来港旅游。第3次来港的李小姐表示，感觉香港充满活力，希望购买一些内地没有的商品，这次旅程会逗留4至5天，庆祝跨年后离开，其间会到油尖旺区、维多利亚港等景点。她不担心香港跨年人潮，认为「香港十分安全，即使稍有拥挤也没所谓。」

记者：曾智华

摄影：苏正谦