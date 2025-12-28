河套香港园区︱跨境桥目标明年落成 采「白名单」通关 孙东：人流一通 整个园区就活了

备受瞩目的河套港深创新及科技园香港园区第一期已正式开园，首阶段三栋大楼的出租率高达八成。创新科技及工业局局长孙东在电视节目《讲清讲楚》中透露，目前已有超过60家企业签约进驻，其中近六成来自内地。他对此初步成果表示满意，认为这反映了内地企业已率先洞察到河套园区作为其「出海」发展战略重要窗口的价值。

将建立跨境桥便利深港园区往来

对于企业高度关注的「四通」（人流、物流、资金流、数据流）相关措施，孙东回应表示，相关细节正在落实，预计明年随着企业正式营运将适时推出，以满足进驻企业需求。孙东透露，目前河套香港园区已有约1400名人员进驻，预计明年随著企业陆续投入运作，人数将大幅攀升。他强调，特区政府在促进「人流、生物样本物流、数据流」三方面已取得显著进展，并已制定具体执行方案，将于明年陆续实施。

在促进人员流通方面，为便利深港两地园区之间的往来，河套香港园区正与深圳方面共同推动建设东西两座跨境桥。其中西桥已经动工，目标于明年完成。该桥将采用「无感通关」、人脸识别等便捷通关模式，并以「白名单」方式供两地园区已登记的工作人员使用。人员从内地经该桥入境香港园区后，可前往香港其他地区。孙东强调，「（跨境桥）建起来人流就通了，人流一通，整个园区就活了。」

对于敏感数据的管理，孙东强调将严格遵循国家安全规定。初步计划仅允许数据在园区内用于科研，不得流出园区。开放模式将循序渐进，「白名单」范围由小到大，并在成功实践后，探讨将相关政策扩展至香港其他科技园区。被问及会否对中资与外资企业有不同待遇，孙东表示，只要是在香港注册、合法经营且遵守法规的企业，均会获得支持，不存在区别对待。

河套聚焦中上游产业发展 龙头企业进驻园区

孙东指出，政府于9月就河套香港园区10幅土地进行市场意向调查，在一个多月内收到27份意向书，反应「相当正面」，反映市场对园区发展有期待。意向主要来自本港及内地在港注册的企业，包括发展商、科技用户、基础建设及平台公司等，当中意向涵盖范围广泛，包括兴建营运大楼、人才公寓及国际学校。孙东表示，明年起将逐步推出余下22个地块，并会参考市场意向，或推出更多地块。他相信，随着河套园区开园及利好消息传出，市场热度会进一步提升。

在引进龙头企业方面，孙东表示，本届政府成立至今，已引进及扶植超过500家企业，当中不乏重点企业。例如去年上市、前年引进的「宁德时代」，以及今年招标情况良好的「云际科技」。他特别提到，已有龙头企业在河套香港园区建立实际生产线。例如，全球排名第二的新能源企业「海辰储能」租用4万平方呎空间进行研发及中试生产；亦有手术机械人公司在园区生产「香港制造」的产品，旨在出海。

孙东强调，河套香港园区的定位是「研发加中试」，偏向产业链的上、中游。而未来的新田科技城，将会更聚焦于中、下游的产业发展。他透露，目前正与数家龙头企业商讨，于元朗建立国家制造业基地。

政府冀于2027年实现投资比例「50对50」

孙东表示，虽然政府在财政上面临挑战，但依然不忘初心，加大对创科的投资。他指出，根据《香港创新科技发展蓝图》规划，政府为科研投入订立了新目标，期望在2027年达到本地生产总值的1.3%。2024年，政府的创科开支约为358亿港元，较2023年增加约28亿港元。他强调，在充满挑战的经济环境下，这项增长实属不易。

他指出，目前企业投资占本港整体创科投入的43%，政府目标在2027年实现政府与企业投资「50对50」。他相信，随着营商环境改善及更多企业落户，来自企业的科研投入将会持续增加。