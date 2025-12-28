天文台︱天气未来两日暂时回暖 元旦过后再转凉一日急跌8度

天文台表示，一股东北季候风正为广东沿岸带来大致良好的天气。本港地区今日天气预测，大致天晴，日间干燥。吹和缓东至东北风。展望未来一两日天晴，早上仍然清凉，日间气温稍为回升及干燥，内陆地区日夜温差颇大。本周中期云量较多。

天气︱元旦后再度转凉

天文台指，影响广东沿岸的东北季候风会在未来一两日逐渐缓和，该区天气持续晴朗干燥，早上仍然清凉，日间气温稍为回升，内陆地区日夜温差颇大。而一道云带会在本周后期覆盖华南。预料一股季候风补充会在本周后期抵达华南沿岸，该区天气再度转凉。

根据天文台九天天气预报，周二最高气温可回升至22度，周三除夕气温约18至22度。周五（1月2日）大致多云，早上相当清凉，气温会跌至最低14度，比元旦日最高气温急跌8度。较清凉天气会维持两日，下周日始稍为回暖。