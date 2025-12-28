Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台︱天气未来两日暂时回暖 元旦过后再转凉一日急跌8度

社会
更新时间：07:07 2025-12-28 HKT
发布时间：10:17 2025-12-28 HKT

天文台表示，一股东北季候风正为广东沿岸带来大致良好的天气。本港地区今日天气预测，大致天晴，日间干燥。吹和缓东至东北风。展望未来一两日天晴，早上仍然清凉，日间气温稍为回升及干燥，内陆地区日夜温差颇大。本周中期云量较多。

天气︱元旦后再度转凉

天文台指，影响广东沿岸的东北季候风会在未来一两日逐渐缓和，该区天气持续晴朗干燥，早上仍然清凉，日间气温稍为回升，内陆地区日夜温差颇大。而一道云带会在本周后期覆盖华南。预料一股季候风补充会在本周后期抵达华南沿岸，该区天气再度转凉。

根据天文台九天天气预报，周二最高气温可回升至22度，周三除夕气温约18至22度。周五（1月2日）大致多云，早上相当清凉，气温会跌至最低14度，比元旦日最高气温急跌8度。较清凉天气会维持两日，下周日始稍为回暖。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
15小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
16小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
23小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
10小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
2025-12-27 10:00 HKT
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
14小时前
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债 被法院「限制消费」 认经济能力不足无力偿还
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债  被法院「限制消费」  认经济能力不足无力偿还
影视圈
11小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
15小时前
饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气
饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气
饮食
20小时前
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
2025-12-27 09:00 HKT