天文台︱元旦过后再转凉一日急跌8度 天文台调低气温预测 周五、周六仅13度

天文台今日（12月28日）表示，干燥的东北季候风正为广东沿岸带来大致良好的天气。正午时分，本港大部分地区的相对湿度下降至百分之七十以下。未来一两日天晴，早上仍然清凉，日间气温稍为回升及干燥，内陆地区日夜温差颇大。本周中期云量较多。

天气︱元旦后再度转凉

天文台指，影响广东沿岸的东北季候风会在未来一两日逐渐缓和，该区天色大致良好，早上仍然清凉，日间气温稍为回升及干燥，内陆地区日夜温差颇大。而一股偏东气流会在除夕逐渐影响华南沿岸，该区云量增多。预料一股东北季候风会在元旦晚上抵达沿岸地区，该区北风增强，随后两三日气温显著下降，内陆地区寒冷。

根据天文台今日早上的九天天气预报最新一报，周二最高气温可回升至24度，周三除夕气温约18至21度。

元旦日过后，天气会显著转凉，周五（1月2日）早晚相当清凉，大致多云，气温会跌至最低13度，比元旦日最高气温急跌8度；周六同样最低气温只有13度。两日最低气温，都比天文台对上一报低1度。较清凉天气会维持两日，下周日始稍为回暖。